"ABD Askerleri Bagram'ı Vedasız Terketti"

Afgan yetkililere göre, Amerikan askerleri, Afganistan’ın Bagram üssünden sessiz sedasız biçimde ayrıldı. Bagram Hava Üssü’nün yeni Afgan komutanı, Amerikalılar’ın, 20 yıldır bulundukları üsten, gece saatlerinde, ışıkları kapatıp kendilerine veda etmeden sessizce ayrıldıklarını söyledi. Kendisine bu konuda bilgi verilmeyen yeni Afgan komutan, bu durumdan iki saat sonra haberdar olduğunu belirtti.

Amerika, Cuma günü, askerlerinin 20 yıldır Taleban ve El-Kaide’ye verdiği savaşı yönettiği üssü terkettiğini açıklamıştı.ABD, Ağustos ayı sonunda tüm birliklerini Afganistan’dan çekmeyi hedefliyor.

Bagram üssünün yeni Afgan komutanı Mir Asadullah Kohistani, Amerikan askerlerinin ayrılmasından sonra, 5 Temmuz’da Associated Press haber ajansına verdiği özel söyleşide, “Amerikalılar’ın üssü terkettiğine dair bazı dedikodular duyduk. Sabah saat 7.00 gibi bu söylentinin doğru olduğunu anladık” dedi.

ABD ordu sözcülerinden Sonny Leggett, Afgan komutanların üssün terkedilme süreciyle ilgili bazı şikayetleri konusunda bir açıklama yapmadı Leggett, yazılı bir açıklamada, ABD’nin üsten ayrılma sürecini Afgan liderlerle eşgüdümlü biçimde ilerlettiklerine ve bu konuda geçen hafta yapılan bir başka açıklamaya dikkat çekti.

"Yağmacılar üsse girdi"

Bu açıklamada, Başkan Joe Biden’ın, Nisan ayı ortalarında, Amerika’nın Afganistan’daki son güçlerini de çekeceğini açıklamasından hemen sonra üsteki el değişimiyle ilgili sürecin başlatıldığına vurgu yapılıyordu.

Afgan yetkililere göre, Amerikan askerlerinin üsten sessizce ayrılması sonrasında, bir grup yağmacı askeri barakalara tek tek girdi, dev boyuttaki çadır depoları yağmaladı. Bu grup, daha sonra Afgan askerleri tarafından bölgeden çıkarıldı.

10 yıllık asker, Abdul Rauf, "Önce Taleba üsse girdi, sandık," diyerek duruma ilişkin ilk tespitlerini aktardı.

Üssün Afgan komutanı Kohistani, Afgan güvenlik birimlerinin, son zamanlarda bölgede edindiği kazanımlara rağmen, üssü koruyabileceğinden emin. Bagram’da, çoğu Taleban militanı olan 5000 bin kişinin kaldığı bir hapishane de bulunuyor.

Taleban, Amerikan ve NATO birliklerinin çekilmeye başlamasından sonra, bölgede kazanımlar elde etmeye başladı. Geçen hafta itibariyle, NATO birliklerinin çoğu çekilmiş durumda. Afganistan’dan en son Kabil’deki havaalanını koruyan askerlerin ayrılması bekleniyor. Havaalanının Türk askerleri tarafından korunması konusundaki müzakereler ise sürüyor.

Bu arada özellikle, ülkenin kuzeyinde birçok bölge yeniden Taleban’ın kontroluna geçti. Son iki günde, yüzlerce Afgan askeri, Taleban’la savaşmak yerine sınırdan Tacikistan’a kaçtı.

ABD askerleri geride ne bıraktı?

Üssü basına açan Afgan komutan Kohistani, Amerikan askerlerinin geride en az 3 milyon 500 bin adetlik envanter bıraktığını söyledi. Bunlar arasında onbinlerce şişe su, enerji içecekleri, hazır yemek bulunuyor. Kapı kolu, pencere ve telefon gibi ürünler de geride bırakılanlar arasında. Amerikan ordusu, ayrıca, binlerce sivil araç ve yüzlerce zırhlı araç bıraktı. Afgan komutan, Amerikan birliklerinin kendilerine, küçük silah ve cephanelik bıraktığını, ancak ağır silahları götürdüklerini söyledi. Ağır silahların mühimmatı ise, askerler ayrılmadan imha edildi.

