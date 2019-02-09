ABD askerleri Irak’ın Anbar ilinde göründü

Irak’taki varlıkları tartışmaya yol açan ABD askerleri ülkenin Anbar kentinde görünürken, Irak Meclisinin ABD askerlerinin varlığı ile ilgili oturum yapması bekleniyor.

Irak’taki varlıkları tartışmalara yol açan ABD askerleri ülkenin batısındaki Anbar kentinde görüldü. Anbar kenti polis kaynakları ve görgü tanıkları, ABD askerlerinin kentin güneybatısında yer alan ve Ürdün sınırlarında bulunan Rutba ilçesine doğru taşındığını belirtti. İlçeyi kente bağlayan anayol üzerinde görülen ABD askeri konvoyu, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından çekildi. Öte yandan Anbar iline bağlı Felluce kentinde de ABD askerlerinin Irak askerleriyle birlikte kent içerisinde keşif yaptığı görüldü.

Trump’ın açıklaması Irak gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Askerler İran’ı izleyecek” açıklamasından sonra ABD askerlerinin ülkedeki varlığının Irak Meclisinin gündeminde yer alacağı kaydedildi. Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, ABD askerlerinin görevlerini ve kalma sürecini belirlemek için bazı milletvekillerinde teklif aldığını bildirdi.