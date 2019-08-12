ABD Askerleri Şanlıurfa’da 

Bugün havayoluyla Şanlıurfa’ya gelen Amerikan askerleri, Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na geçti. ABD'li askerler, kendilerine refakat eden Türk askerleri ile birlikte sınır hattında inceleme yaptı. İncelemenin ardından askerler, yeniden alaya döndü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ”Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla altı kişilik ABD heyeti Şanlıurfa’ya ulaşmıştır. Harekât Merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır” dendi.

Türkiye ile Amerika arasında varılan anlaşma uyarınca, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile kurulması planlanan güvenli bölge için 'Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulması çalışmalarına başlandı. Çalışmalara kapsamında 6 ABD askeri Şanlıurfa’ya gelerek inceleme yaptı.

Geçen hafta Ankara’da bir araya gelen ABD ve Türkiye heyetleri, güvenli bölge oluşturulması için Türkiye’de en kısa zamanda ortak operasyon merkezi kurulması konusunda uzlaşmıştı.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partililerle bayramlaşma sırasında yaptığı açıklamada, güvenli bölgeye değindi. Bahçeli, "Senelerdir Ortadoğu’da dolaşan Irak ve Suriye'de Türkiye'yi tehdit edecek her türlü gayretin içerisinde olan; ama Türkiye'nin bugünkü demokratik yaklaşımı, kararlı duruşu ve dış politikadaki ivme, 95 tane Amerikalı Türkiye’ye gelmişse bunları ikna edip, merkezi bir işbirliğiyle Türkiye’yi tehdit ve tehlikelerden kurtaracak bir akılcılığı öne çıkarmak lazımdır. Güvenlik bölgesi dış unsurların ülkemizi tehdit ettiği bir alan olarak dikkate alınması gereken ve Türkiye’nin bağımsızlığını bütünlüğünü kardeşliğini koruyabilecek alan olarak düşünmek ve Ortadoğu’ya da barışı getirmek olarak düşünülmelidir" dedi.

