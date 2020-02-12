ABD Askerleri Suriye’de Ateş Açtı 

Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD liderliğindeki koalisyondan yapılan açıklamada, bölgedeki askerlerin Çarşamba günü Suriye’nin kuzeydoğusunda bir güvenlik noktasında kendilerine açılan ateşe karşılık verdikleri bildirildi. Açıklamada olayın ardından tansiyonun düştüğü ve devriye ekibinin merkeze geri döndüğü belirtildi. Daha önce Suriye ve Türk basınında yer alan haberlerdeyse, kontrol noktasına açılan ateşte bir kişinin öldüğü, bir kişininse yaralandığı ve ABD savaş uçaklarının bunun ardından en az bir hava saldırısı düzenlediği kaydedilmişti. Ancak koalisyon, açıklamasında herhangi bir hava saldırısından bahsetmedi. Suriye haber ajansı SANA ise konuyla ilgili haberinde Kamışlı kasabasının doğusundaki Khirbet Ammu köyünde bir güvenlik noktasına doğru ilerleyen ABD konvoyuna köylülerin müdahale ettiğini bildirdi. Haberde köylülerin konvoya taş attıkları ve araçlardan birindeki ABD bayrağını indirdikleri; karşılığında ABD askerlerinin canlı mermiyle ateş açtığı ve köylülerin üzerine gaz bombası attığı ifade edildi. Haberde bir sivilin öldüğü kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de olayda bir kişinin öldüğünü bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada bölge sakinleri ve hükümet yanlısı milislerin Khirbet Ammu köyünde bir ABD konvoyunun yolunu kestikleri ve milislerin havaya ateş açtığı belirtildi. Buna ABD askerlerinin gaz bombası atarak yanıt verdiğini belirten örgüt, gerilimin arttığını ve ABD askerlerinin bir kişiyi öldürdüğünü kaydetti. Bölgede sahada aktivistler ağına sahip olan örgüt, ölen kişinin sivil mi yoksa milis mi olduğunun ise belirsiz olduğunu söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü olayın ardından ABD uçaklarının havada devriye uçtuğunu ve olay yerine bir Rus konvoyunun da geldiğini bildirdi. Bu, Ekim ayında ABD’nin Suriye’den asker çekme kararı almasından bu yana ABD askerleri ve rejim güçleri arasındaki ilk temas oldu. Suriye’nin kuzeydoğusunda yüzlerce ABD askeri bulunuyor. Bu askerler sahada işbirliği içinde oldukları Suriye Demokratik Güçleri’ne IŞİD’le mücadelede destek veriyor. ABD kuzeydoğu Suriye’de devriye çalışmaları yürütüyor. Ancak konvoyun neden Suriye rejiminin elindeki bir kontrol noktasından geçtiğiyse belirsizliğini koruyor.