ABD askerleri Suriye’den IKBY’ye geçecek

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Suriye’den çekilmesi planlanan ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçeceğini söyledi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, Suriye’den çekilecek olan ABD askerilerinin, Anbar ilindeki Aynul Esed üssüne değil IKBY’nin Erbil kentine kaydırılacağını bildirdi. Söz konusu askeri üste yeterli sayıda askeri danışmanın bulunduğunu kaydeden Resul, Erbil’deki askeri üssün Irak ile ABD arasındaki anlaşma uyarınca var olduğunu hatırlattı.
Irak basınında, Suriye’den çekilen bir grup ABD askerinin Anbar ilinin batısındaki Amerikan Aynul Esed askeri üssüne kaydırıldığı haberi yer almıştı.
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