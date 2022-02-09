"ABD Askerleri Ukrayna'da Kalıcı Olarak Bulunsun"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülke güvenliğini pekiştirmek için Amerika'dan kalıcı olarak askerlerini Litvanya'da konuşlandırması talebinde bulunacağını söyledi.

Nauseda, Almanya liderliğindeki uluslararası NATO muharip grubunun yeni rotasyonunu Litvanya'ya kabulünden sonra konuştu. 2017 yılından bu yana Litvanya'da bulunan NATO muharebe grubuna, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmasına karşılık olarak yakında 350 ilave Alman askeri daha katılacak.

Amerika, 2019 yılından bu yana Litvanya'da yaklaşık 500 askerden oluşan kendi gruplarını ve askeri teçhizatını birbiriyle çakışmayan rotasyonlar halinde konuşlandırıyor.

Rukla askeri üssünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanya Cumhurbaşkanı, "Rotasyonda olan Amerikan kuvvetlerinin Litvanya'da kalıcı olarak bulunmasını sağlamak için elbette Amerika'yla görüşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Nauseda, "Bu ilave kuvvetler, NATO'nun sadece Litvanya'da değil, tüm bölgede güvenliği pekiştirmek ve caydırıcılığı arttırmak için atacağı en iyi adım olur" dedi.

Ukrayna'yı işgal planı yaptığını reddeden ancak Belarus dahil Ukrayna sınırı yakınına 100 binden fazla asker konuşlandıran Rusya, Batılı ülkelerden güvenlik taleplerinde bulunuyor.

Washington ve Brüksel, Ukrayna'ya saldırması durumunda Rusya'ya yaptırım uygulamayacağı tehdidinde bulunuyor. Amerika, Polonya ve Romanya'ya 3 bin asker gönderiyor.

NATO Askeri Komitesi Başkanı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın planladığı askeri tatbikattan sonra kuvvetlerini geri çekmemesi durumunda ittifakın Baltık bölgesine ve Polonya'ya daha fazla asker göndereceğini söyledi.

Hollanda'dan Çarşamba günü gelen açıklamada da, Litvanya'da bulunan NATO muharebe grubuna 270 ila 350 asker daha göndererek gruba sağladığı katkıyı arttıracağı bildirildi.

NATO muharebe grubu ve Estonya, Letonya ve Polonya'da bulunan üç benzer NATO birimi, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesine yanıt olarak konuşlandırılmıştı.

NATO Genel Sekreter Vekili Mircea Geoana'ya göre NATO'nun doğu kesimindeki ilk asker yığınağı, ittifaka üye 30 ülkenin 20'sinin askerlerini kapsayan 5 bin kişilik bir güçten oluşuyor.

Mircea Geoana, Rukla askeri üssündeki törende yaptığı konuşmada, "Diyalog ve diplomasiyle birleşen güçlü caydırıcılık ve savunma, Rusya'nın saldırgan söylemi ve kaba güce dayalı tavrıyla yeniden karşılaştığımız, yarışın giderek daha da arttığı bir dünyada ülkelerimizin güvenliğini sağlamak için kilit önem taşıyor" dedi.

Amerika Ukrayna'daki vatandaşlarının olası tahliyesine de hazırlanıyor

Öte yandan Polonya'daki ABD askerleri Ukrayna'daki Amerikalılar'ın olası tahliyesine hazırlık yapıyor.

Amerikalı yetkililer, Polonya'daki Amerikan askerlerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Ukrayna'dan kaçacak Amerikan vatandaşlarına yardımcı olmaya hazırlandığını söyledi.

Adı açıklanmayan yetkililer, askerlerin Amerikan vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya girmeyeceğini, ancak gerek duyulduğu takdirde Polonya içinde geçici tesisler kuracağını kaydetti.

Amerikan Savunma Bakanlığı, çoğu 82'nci Hava İndirme Tümeni'nden bin 700 askerin Kuzey Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünden Polonya'ya nakledildiğini bildirdi.

Yetkililer, planın Beyaz Saray tarafından onaylandığını ve yapılan ihtiyat planlamasının bir parçası olduğunu söyledi. Beyaz Saray'ın plana onay verdiğini ilk kez Wall Street Journal gazetesi bildirmişti.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Amerika'nın Ukrayna'dan Amerikan vatandaşlarının kitlesel tahliyesini yapma gibi bir planı olmadığını söyledi.

Yetkili, "Değişen güvenlik durumunu sürekli olarak değerlendiriyoruz ve her zaman yaptığımız gibi her türlü ihtimale karşı planlama yapıyoruz" dedi.

Başkan Joe Biden, Amerikan vatandaşlarının bu hafta Ukrayna'dan ayrılmasının akıllıca olacağını söylemişti.

Yetkililer, geçen yıl Afganistan'daki Amerikan vatandaşlarının tahliyesinde yaşanan karmaşanın aksine Ukrayna'da bulunanların Polonya'ya karayoluyla ulaşabileceğini bildirdi.

