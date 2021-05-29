ABD askerleri 'yanlışlıkla' ülkelerinin Avrupa’daki nükleer silahlarının yerini ifşa etti

Avrupa’da nükleer silahların gözetimi ile görevlendirilen ABD askerlerinin yanlışlıkla Avrupa’daki nükleer silahların yerlerini ifşa ettiği ortaya çıktı. Açık kaynaklı istihbarat konularında uzmanlaşmış İngiltere merkezli internet sitesi Bellingcat, çok konuşulacak bir güvenlik açığını su yüzüne çıkardı. Bellingcat’in yürüttüğü araştırmalara göre, nükleer silah sistemleri ile ilgili bilgileri ezberlemek için cep telefonu uygulamaları kullanan ABD askerleri, bu uygulamalar üzerinden "yanlışlıkla" Avrupa’da bulunan üslerdeki nükleer silahların yerlerini ve kodlarını ifşa etti.

Bellingcat, uygulamalarda ABD’nin Avrupa’da nükleer silah depoladığı belirtilen 6 üssünün her biri için ABD askerlerine ait bilgi kartlarına ulaştı. "Chegg", "Quizlet" ve "Cram" olarak bilinen uygulamalar üzerinden açığa çıkan bilgiler arasında, üslerin yerleri ve yalnızca ordu mensuplarının bilinmesi gereken gizli kod ve kelimeler yer alıyor. Chegg uygulamasındaki "Study!" (Çalışma) başlıklı 70 bilgi kartında nükleer silahlara ev sahipliği yapan askeri üslerin "konumlarına" ulaşıldığı kaydedildi.