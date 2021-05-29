HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD askerleri 'yanlışlıkla' ülkelerinin Avrupa’daki nükleer silahlarının yerini ifşa etti

ABD askerleri 'yanlışlıkla' ülkelerinin Avrupa’daki nükleer silahlarının yerini ifşa etti

29.05.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere merkezli istihbarat sitesi Bellingcat, ABD’nin farklı Avrupa ülkelerinde gizli tuttuğu nükleer silah sistemlerinin ABD askerleri tarafından yanlışlıkla ifşa edildiğini ortaya çıkardı.

ABD askerleri 'yanlışlıkla' ülkelerinin Avrupa’daki nükleer silahlarının yerini ifşa etti

Avrupa’da nükleer silahların gözetimi ile görevlendirilen ABD askerlerinin yanlışlıkla Avrupa’daki nükleer silahların yerlerini ifşa ettiği ortaya çıktı. Açık kaynaklı istihbarat konularında uzmanlaşmış İngiltere merkezli internet sitesi Bellingcat, çok konuşulacak bir güvenlik açığını su yüzüne çıkardı. Bellingcat’in yürüttüğü araştırmalara göre, nükleer silah sistemleri ile ilgili bilgileri ezberlemek için cep telefonu uygulamaları kullanan ABD askerleri, bu uygulamalar üzerinden "yanlışlıkla" Avrupa’da bulunan üslerdeki nükleer silahların yerlerini ve kodlarını ifşa etti.

Bellingcat, uygulamalarda ABD’nin Avrupa’da nükleer silah depoladığı belirtilen 6 üssünün her biri için ABD askerlerine ait bilgi kartlarına ulaştı. "Chegg", "Quizlet" ve "Cram" olarak bilinen uygulamalar üzerinden açığa çıkan bilgiler arasında, üslerin yerleri ve yalnızca ordu mensuplarının bilinmesi gereken gizli kod ve kelimeler yer alıyor. Chegg uygulamasındaki "Study!" (Çalışma) başlıklı 70 bilgi kartında nükleer silahlara ev sahipliği yapan askeri üslerin "konumlarına" ulaşıldığı kaydedildi.

56

Söz konusu gizli bilgilere, arama motoru Google üzerinden belirli askeri terimler ve kısaltmalarla yapılan bir sorgulama ile nükleer silahları barındırdığı düşünülen Avrupa’daki askeri üslerin isimlerine bakılarak kolaylıkla ulaşabildiği ifade edildi.

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla bir fabrikaya baskın düzenlediABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla bir fabrikaya baskın düzenledi

Ortaya çıkan fotoğraflardan birinde, ABD askerlerinin Hollanda’da bulunan Volkel Hava Üssü’nde olduğu görülüyor. 2013 yılında Facebook’a yüklenen fotoğrafta, askerin önünde nükleer başlığın yer aldığı belirtiliyor.

57

Ayrıca, ortaya çıkarılan bazı bilgi kartlarının 2013 yılına kadar çevrimiçi olarak herkese açık bir şekilde görülebildiği, bazılarının ise en az Nisan 2021’e kadar kullanılmış olduğu aktarıldı.

Bellingcat yazarı Foeke Postma da konuya ilişkin açıklamasında, "Bellingcat, nükleer silahlarla ilişkili olduğu bilinen terimleri aratarak Avrupa’da nükleer sistem depoladığı belirtilen 6 askeri üssün tümünde görev yapan askeri personelin kullandığı bilgi kartlarını keşfetmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

58
Öte yandan, Avrupa’daki ABD nükleer silahlarının varlığı önceki yıllarda sızdırılan bilgilerle gündeme gelse de kesin yerleri halen gizli. Avrupalı yetkililer de ABD’nin söz konusu ülkelerdeki nükleer sistem varlıkları konusunda net bir tutum sergilememişti. Söz konusu sızdırılan bilgiler doğrulanmazken, inkar da edilmemişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
3 yaşında olan da var! 215 çocuğun cesedi okul bahçesinden çıktı3 yaşında olan da var! 215 çocuğun cesedi okul bahçesinden çıktı
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kan donduran vahşeti hastanede itiraf etti

Kan donduran vahşeti hastanede itiraf etti

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Ünlü ismin kızından olay paylaşım! İçine bir şey giymedi

Ünlü ismin kızından olay paylaşım! İçine bir şey giymedi

Günler kaldı! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Günler kaldı! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.