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ABD askerlerinden PKK/YPG teröristlerine eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

ABD askerlerinin YPG/PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin görüntüleri ortaya çıktı.PKK/YPG terör örgütü ile ABD tarafından kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTFOIR), resmi medya hesabında DEAŞ’a karşı mücadele etmek için düzenlenen ortak eğitimin videosunu paylaştı.

ABD askerlerinin YPG/PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin görüntüleri ortaya çıktı.
PKK/YPG terör örgütü ile ABD tarafından kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTFOIR), resmi medya hesabında DEAŞ’a karşı mücadele etmek için düzenlenen ortak eğitimin videosunu paylaştı. Paylaşımda, “Komando adayları, 3 Ağustos tarihinde Suriye’de bir odayı temizliyor. CJTFOIR gücü adayları, yaz dönemi eğitiminin kısmı olarak kentsel arazi askeri operasyonlarında eğitim verdi” ifadeleri kullanıldı.
ABD ve PKK/YPG’nin son birkaç ay içinde çoğu Arap yaklaşık 700 teröriste eğitim verdiği ve teröristlerin daha sonra PKK/YPG saflarına katıldıkları kaydedildi. Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad’da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındığı öğrenildi.

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