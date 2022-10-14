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ABD askerlerini hasta eden cihaz! Dünya "Bizi öldürebilirlerdi" sözüyle çalkalanıyor

14.10.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD basınının eriştiğini duyurduğu bir rapor dünyayı ayağa kaldırdı. İddialara göre raporda, en son saha testlerinde Microsoft'un HoloLens tabanlı karma gerçeklik başlığını test eden ABD ordusuna mensup askerlerin rahatsızlandığı belirtildi. Askerler, baş ağrısı, göz yorgunluğu ve mide bulantısı gibi görevi etkileyen fiziksel rahatsızlıklar yaşadı. Yayınlanan bir haberde yer alan teknolojiyi test eden bir askere ait "Bu cihazlar bizi öldürebilirdi" sözü ise yaşanan endişeyi ortaya koydu.

ABD askerlerini hasta eden cihaz! Dünya "Bizi öldürebilirlerdi" sözüyle çalkalanıyor

Sanal ve artırılmış gerçeklik askeri alanlara da girdi. ABD ordusu sanal ve artırılmış gerçekliğin, buna ek olarak karma gerçekliğin kullanıldığı ordulardan biri. Ancak ABD basınının eriştiğini duyurduğu bir rapor dünyayı ayağa kaldırdı. İddia edilenlere göre, ABD askerleri karma gerçekliğin en eski ve en yaygın sorunlarından birini yaşıyor.

ABD ASKERLERİ ŞOKTA! MİDE BULANTISI, BAŞ AĞRISI, GÖZ YORGUNLUĞU...

Bloomberg, Pentagon'un mayıs ve haziran aylarında yapılan testlerde ortaya çıkan sorunların özetlendiği 79 sayfalık raporunun özetine eriştiğini iddia etti. Kuruluş, konuyla ilgili haberinde ise yakın zamanda satın alınan Microsoft'un HoloLens tabanlı karma gerçeklik başlığını test eden askerlerin mide bulantısı, baş ağrısı, göz yorgunluğu ve görevi etkileyen diğer fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, Operasyon Test ve Değerlendirme Direktörü Nickolas Guertin, Ordu ve Savunma Bakanlığı yetkililerine yaptığı bir özette, rahatsızlık yaşayanların yüzde 80'inden fazlasının üç saatten kısa bir sürede semptomlar yaşamaya başladıklarını söyledi.

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Bu durumun karma gerçeklik başlıklarından yayılan ışıkla ilgili olduğu, cihazın ekrandaki parıltısının yüzlerce metre öteden görülebildiği öne sürüldü. Bu, savaş sırasında bir askerin konumunu ortaya çıkarabilecek çok önemli bir kusur olarak yorumlandı.

"BU CİHAZLAR BİZİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

Insider'a göre ise teknolojiyi test eden bir asker "Bu cihazlar bizi öldürebilirdi" dedi. Ayrıca cihazın ordunun altı değerlendirme testinden dördünde başarısız olduğu ve en az bir testçinin cihazın askerlerin hayatlarını tehlikeye atabileceği endişesini dile getirdiği aktarıldı.

Insider ayrıca, ışıklara ek olarak, test eden askerlerin, cihazın hantal, ağır tasarımı nedeniyle görüş alanlarını sınırladığını ve hareketlerini kısıtladığını iddia etti. Bu gibi sorunlar oyun ve eğlence için kullanılacak karma gerçeklik başlıkları için biraz önemsiz olsa da, ordu mensupları için çok önemli.

Yine Bloomberg'e göre, Nickolas Guertin, rapor özetinde, gözlüklerin görüş alanı, düşük ışık sensörleri ve ekran netliği konusunda iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ancak ordu başlıkla devam etme konusunda kararlı. Rapora bakılırsa Guertin, başlıkların asker navigasyonunu ve birim koordinasyonunu geliştirmeyi başardığını ifade etti.

21.88 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Microsoft, geçen yıl ABD ordusuna 120 bin HoloLens tabanlı karma gerçeklik başlığı (IVAS) sağlamak için 10 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Sözleşmenin 21.88 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilmişti.

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Microsoft Sanal Gerçeklik Artırılmış Gerçeklik abd
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