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ABD askerlerini taşıyan uçakta korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

İrlanda’da bulunan Shannon Havalimanı’nda ABD askerlerini taşıyan uçakta kalkıştan kısa bir süre önce yangın çıktı.

İrlanda’da bulunan Shannon Havalimanı’nda ABD askerlerini taşıyan uçakta kalkıştan kısa bir süre önce yangın çıktı. Yolcular ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği olayın ardından havalimanındaki uçuşlar askıya alındı.
İrlanda’da bulunan Shannon Havalimanı’nda ABD askerlerini taşıyan ve kalkışa hazırlanan bir uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Düzenli olarak ABD askerlerini taşıyan Boeing 767 tipi uçakta çıkan yangının ardından havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken olayla ilgili araştırma başlatıldı. Uçağın ABD ve başka ülkelerden askerler taşıyan Omni Air International adlı sivil havayolu şirketine ait olduğu açıklandı. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, havalimanındaki uçuşların askıya alındığı, uçağın pistten çekilmesinin ardından uçuşlara devam edileceğini kaydedildi.
Olayda yaralanan olmadı.

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