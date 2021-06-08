ABD Askerlerinin Afganistan'dan Çekilme Sürecinin Yarıdan Fazlası Bitti

ABD, Afganistan’daki askerlerinin yarıdan fazlasını çekme işlemini tamamladı yazın sonuna kadar kalan askerler de Afganistan’dan çıkacaklar.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e Afganistan’daki ABD Büyükelçiliği’nin korunması ve terör operasyonlarına destek sağlanması amacıyla ülkede tutulacak birliklere ilişkin alternatifleri sunacak. Yetkililer koruma ve destek amaçlı olarak Afganistan’da kalacak asker sayısının en fazla bin kişi olacağını ifade ediyorlar. ABD'nin hali hazırda Afganistan'da 2 bin 500'den fazla askeri bulunuyor.

McKenzie, ABD’nin bölgedeki diğer ortaklarıyla birlikte El Kaide ve IŞİD’e karşı operasyonlara destek vermeye devam edeceğini de dile getirdi. Bu noktada McKenzie’nin Savunma Bakanı’na sunacağı öneride özellikle silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının kullanımını içereceği ifade ediliyor.

Bu hava desteğini ABD’nin bölgedeki uçak gemilerinden ve Körfez bölgesindeki ülkelerde bulunan üslerinden sağlanması bekleniyor.