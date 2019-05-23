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ABD askerlerinin bazılarını Japonya dışına taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

ABD, Japonya’nın Okinawa adasında bulunan bazı deniz kuvvetleri mensuplarını 2025 yılında Japonya dışına taşımaya hazırlanıyor.Japonya ve ABD hükümetlerinin, toplamda yaklaşık 9 bin denizci ve ailelerinin Japonya’nın Okinawa adasından ABD toprağı olan Guam, Hawaii ve Japonya dışındaki bazı bölgelere taşınması konusunda anlaştığı belirtildi.

ABD, Japonya’nın Okinawa adasında bulunan bazı deniz kuvvetleri mensuplarını 2025 yılında Japonya dışına taşımaya hazırlanıyor.
Japonya ve ABD hükümetlerinin, toplamda yaklaşık 9 bin denizci ve ailelerinin Japonya’nın Okinawa adasından ABD toprağı olan Guam, Hawaii ve Japonya dışındaki bazı bölgelere taşınması konusunda anlaştığı belirtildi. Japon kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Japonya’da konuşlu bulunan ABD güçlerinin yeniden yapılanma planlarının bir parçası olan taşınma sürecinin 2025’te başlaması öngörülüyor. ABD Deniz Kuvvetleri’nin bu kapsamda Guam meclisine Şubat ayında yaptığı bilgilendirmede, 2025 Ocak ve Mart ayları arasında taşınma sürecinin başlamasının planlandığını ilettiği öğrenildi.

18 ay sürecek
ABD Deniz Kuvvetleri’nde görevli yaklaşık 5 bin askeri personel ile birlikte 2 bin 500 aile üyesinin Guam’a taşınması beklenirken, taşınma sürecinin yaklaşık 18 ay sürmesi planlanıyor. Guam’a inşa edilmesi planlanan yeni tesislerin bölgenin çevresel ve kültürel varlıklarına zarar verebileceği endişesi olduğu ifade edilirken, bu nedenle planların sık sık incelendiği ve erteleme ihtimalinin gündemde olduğu kaydedildi.

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