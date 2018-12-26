ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen hava üssünde hareketlilik

Görüntülerde Harir'de birden fazla Chinook ve Sikorsky tipi ABD helikopter trafiğinin yanı sıra araç hareketliliği tespit ediliyor.

Harir Hava Üssü'nü bu ay içinde farklı aralıklarla görüntüleyen AA ekibi de son birkaç günde yoğun bir helikopter trafiği ile üs civarında farklı amaçlarla kullanılan konteynerlerin sayısının arttığını gözlemledi.

AA muhabirine konuşan bölgedeki yerel kaynaklar, özellikle son bir hafta içinde Harir'de yoğun bir hava hareketliliği görüldüğünü ve üs çevresinde hazırlıklara başlandığını söyledi.

- Neden Harir ?

ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor. ABD, 2015'ten beri tamamen kontrolüne aldığı askeri üssün pistini önce genişletip daha sonra aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

Harir, Peşmerge himayesinde bulunması ve Irak'ın diğer bölgelerine göre DEAŞ tehdidinin bu bölgede hemen hemen çok az olması sebebiyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni birbirine bağlayan Peşhabur Sınır Kapısı'na 227 kilometre mesafede yer alan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.

