HABER

ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen hava üssünde hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

AA ekibi, ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen Irak'ın Erbil vilayetindeki Harir Hava Üssü'nde yaşanan hareketliliği görüntüledi

ERBİL (AA) - ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen Irak'ın Erbil vilayetindeki Harir Hava Üssü'nde yaşanan son hareketlilik Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Suriye'den çekilme kararını duyurmasından sonra bölgedeki 2 bine yakın Amerikan askerinin ülkelerine nasıl dönecekleri gündeme gelmeye başladı.

Washington yönetiminin çekilme operasyonunda kullanması kuvvetle muhtemel güzergahlar arasında 2015'ten beri tamamen kontrolünde tuttuğu Harir Hava Üssü bulunuyor.

AA muhabirine konuşan bölgedeki yerel kaynaklar, özellikle son bir hafta içinde Harir'de yoğun bir hava hareketliliği görüldüğünü ve üs çevresinde hazırlıklara başlandığını söyledi.

Harir Hava Üssü'nü bu ay içinde farklı aralıklarla görüntüleyen AA ekibi de son birkaç günde yoğun bir helikopter trafiği ile üs civarında farklı amaçlarla kullanılan konteynerlerin sayısının arttığını gözlemledi.

Görüntülerde Harir'de birden fazla Chinook ve Sikorsky tipi ABD helikopter trafiğinin yanı sıra araç hareketliliği tespit ediliyor.

- Neden Harir ?

ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor. ABD, 2015'ten beri tamamen kontrolüne aldığı askeri üssün pistini önce genişletip daha sonra aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

Harir, Peşmerge himayesinde bulunması ve Irak'ın diğer bölgelerine göre DEAŞ tehdidinin bu bölgede hemen hemen çok az olması sebebiyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni birbirine bağlayan Peşhabur Sınır Kapısı'na 227 kilometre mesafede yer alan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Balıkesir Valisi Yazıcı, şehit ailelerini ziyaret ettiBalıkesir Valisi Yazıcı, şehit ailelerini ziyaret etti
Sivas Valisi, öğrencilerle kar topu oynadıSivas Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erbil Harir Hava Üssü ırak

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı! Otomobiller kayboldu

Aralıksız yağıyor! Otomobiller kayboldu

Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na yanıt: Terör adına ağıt yakılmasına şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Gül'den İsrail'e yanıt

Gümüşhane'deki 'ölüm yolu' vatandaşların korkulu rüyası oldu

Gümüşhane'deki 'ölüm yolu' vatandaşların korkulu rüyası oldu

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.