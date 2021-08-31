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ABD askerlerinin terk ettiği Kabil Havaalanı böyle görüntüledi

31.08.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin 20 yıllık işgalinin ardından Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nı AA görüntüledi.

ABD askerlerinin terk ettiği Kabil Havaalanı böyle görüntüledi

ABD askerlerinin dün gece Afganistan'dan ayrılmasından sonra havaalanında kontrolü sağlayan Taliban, buranın kapılarını gazetecilere açarak, havaalanındaki son durumu paylaştı.

Gazetecilerin ziyareti esnasında Taliban güçlerinin havaalanının içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Taliban kontrolüne geçen havaalanının apronunda atıl vaziyette çok sayıda yolcu uçağı bulunurken, terminal binasının da büyük hasar aldığı gözlendi.

Havaalanının güvenliğini sağlayan Taliban güçlerinin, ABD askerlerinden kalan bazı askeri araçları kullanması dikkati çekti.

Taliban'ın başkent Kabil'in kontrolünü ele almasının ardından yurtdışına çıkmaya çalışan Afganların ardında bıraktığı eşyaların da havaalanına dağılmış vaziyette olduğu görüldü.

AA muhabirine konuşan yetkililer, apronda atıl vaziyette bulunan uçaklardaki kurşun izlerinin ABD askerlerince açılan ateş sonucu meydana geldiğini söyledi.

Afganistan'ın uluslararası bağlantısı açısından hayati öneme sahip havaalanının ne zaman uçuşlara açılacağı konusunda ise belirsizlik sürüyor.

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ABD'NİN İŞGALİ BİTİRME SÜRECİ

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, dün yaptığı açıklamayla, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan
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