ABD Asya-Pasifik Bölgesine Orta Menzilli Füze Konuşlandırmak İstiyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan orta menzilli füzelerinin Asya’da konuşlandırılması gerektiğini savundu. Savunma bakanı olarak düzenlediği ilk resmi ziyaretini Asya-Pasifik bölgesine düzenleyen Mark Esper, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, bu füzelerin bölgede önemli mesafeler kat edebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Başkan Donald Trump iki gün önce Rusya’yla imzalanan, 1988 tarihli Orta Menzilli Kuvvetler Anlaşması’ndan ABD’nin resmen çekildiğini açıklamıştı. ABD çekilme kararına gerekçe olarak Rusya’nın anlaşmayı zaten ihlal ettiğini savundu. Anlaşmaya taraf ülkelerin 500-5500 kilometre menzilli füzeleri konuşlandırması yasaktı. Esper, “Bu anlaşmanın yükünden kendimizi kurtarmak aynı zamanda kendi çıkarlarımızı gözetmemizi sağladı. NATO müttefiklerimiz de bu konuda aynı görüşte” diye konuştu. ABD Savunma Bakanı Esper, füzelerin hangi ülkeye konuşlandırılabileceği konusunda görüş bildirmemekle birlikte, birkaç ay içinde başlamasını umduğunu kaydetti. ABD’nin Orta Menzilli Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararının genelde ABD-Rusya ilişkilerine etkisine odaklanılsa da kararın aynı zamanda Washington’un Asya-Pasifik bölgesinde Çin’e karşı elini güçlendirebileceği düşünülüyor. Esper da, Çin’in elindeki füze envanterinin yüzde 80’inin orta menzilli olduğuna dikkati çekti.

Esper, Çin’e atıfta bulunarak “Benzer güce sahip olmak istememiz onları şaşırtmamalı” diye konuştu. Çin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Ulusal Savunma Stratejisi’nin en büyük önceliği durumunda. İki ülke arasında aylardır ticaret savaşı devam ediyor. Başkan Trump önceki gün Çin’den gelen ithal ürünlerine 1 Eylül’de yürürlüğe girmek üzere yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını bildirdi. ABD’nin eski savunma bakan yardımcılarından Rudy deLeon, VOA’ya yaptığı açıklamada Çin’in bir düşman değil, rakip olduğunu söyledi. Amerikan İlerleme Merkezi uzmanlarından deLeon Çin’in bununla birlikte gücünü her köşede hissettirmeye çalıştığına dikkati çekti. Demokrasileri Savunma Vakfı’ndan savunma uzmanı Bradley Bowman da Çin ve ABD’nin bir silahlı çatışmaya girmesi ihtimaline karşı ABD’nin askeri teçhizatını dünyanın öbür ucuna nakletmesi sırasında bir sabotaj olasılığına karşı ABD’nin önceden oynayabileceği kozlara sahip olması gerektiğini söyledi. ABD’nin yeni savunma bakanı Esper, ilk resmi ziyaretine dün Hawaii Adaları’nda bulunan Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Philip Davidson’la başladı. Bugün Avustralya’ya geçen Esper, yarın burada buluşacağı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla birlikte Avustralyalı bakanlarla bir araya gelecek.