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ABD ateşkes için devreye girdi: Savaş sona mı eriyor? 'Önümüzdeki günleri' işaret etti

19.11.2024 15:01
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İsrail ile Hizbullah arasında devam eden savaşta her geçen gün kayıplar artmaya devam ederken ABD'den beklenmedik bir adım geldi. Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein 'önümüzdeki günleri' işaret ederek ateşkesin gerçekleşmesi için ciddi bir şans olduğunu ifade etti.

ABD ateşkes için devreye girdi: Savaş sona mı eriyor? 'Önümüzdeki günleri' işaret etti

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'taki meclis başkanlığı konutunda bir araya gelen Hochstein, görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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İSRAİL İLE HİZBULLAH ARASINDA ATEŞKES YAKIN

Hochstein, "Çatışmayı sona erdirmek için gerçek bir fırsatımız var. Önümüzdeki günlerde bir çözüme ulaşmayı umuyoruz." dedi.

Berri ile yaptığı toplantının yapıcı olduğunu aktaran Hochstein, "Ateşkes için ciddi bir şans var." diye konuştu.

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Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirme kararının tarafların elinde olduğunu söyledi.

Gazetecilerden soru almayan Hochstein, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmek üzere meclis başkanlığı konutundan ayrıldı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail ateşkes Hizbullah abd
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