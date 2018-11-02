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ABD ateşkes istedi, Suudiler vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 07:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Suudilerin başını çektiği koalisyona ait jetler, iç savaş ülkesi Yemen'in başkenti Sana'daki hava üssü ve füze sahasını vurdu.

ABD ateşkes istedi, Suudiler vurdu

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, salı günü yaptığı açıklamada, 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Mattis'ten birkaç saat sonra da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin zamanının geldiğini ifade ederek, ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Fransa'dan da benzer açıklamalarla Yemen'de savaşın sona ermesi çağrıları gelmişti.

BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths de önceki günkü açıklamasında, Yemenli tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplamaya kararlı olduğunu belirtmişti.

Yemen hükümeti de dün, ülkede barışın tesisi için sarf edilen uluslararası çabaların memnuniyetle karşılandığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Yemen Son dakika Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iste müslüman aleminin son hali birbirimizi katletmeye devam ediyoruz. Düşmana gerek yok. Uyumaya devam edelim
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