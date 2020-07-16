ABD: “Avrupa Libya’da Yeterli Adım Atmıyor”

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi, Avrupa’yı Libya’da faaliyet gösteren Rusya destekli Wagner Group adlı şirketin faaliyetleri konusunda yeterli tavır almamakla eleştirdi. Yakın Doğu İşleri’nden Sorumlu Bakan Yardımcısı David Schenker, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler’in Libya’daki silah ambargosunu ihlal ettiğini belirtti.

“Yasaklar Türkiye’yle sınırlı kalıyor”

Avrupalı ülkelerin Akdeniz’deki deniz kuvvetlerinin faaliyetleriyle övündüğünü belirten ABD’li yetkili, ancak bu çabanın sadece Türkiye’ye yönelik yasaklarla sınırlı kaldığını, BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunun delinmemesi için bir şey yapmadıklarını savundu.

“Kimse Rus uçaklarına müdahale etmiyor”

Bir düşünce kuruluşunun internet üzerinden düzenlediği panelde konuşan Schenker, AB’nin yaptığı tek müdahalenin Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği askeri mühimmatı yasaklamak olduğunu belirterek “Kimse Rusya’ya BAE’ye ve Mısır’a ait uçaklara müdahale etmiyor” diye konuştu.