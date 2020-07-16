ABD: “Avrupa Libya’da Yeterli Adım Atmıyor”

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi, Avrupa’yı Libya’da faaliyet gösteren Rusya destekli Wagner Group adlı şirketin faaliyetleri konusunda yeterli tavır almamakla eleştirdi. Yakın Doğu İşleri’nden Sorumlu Bakan Yardımcısı David Schenker, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler’in Libya’daki silah ambargosunu ihlal ettiğini belirtti.
“Yasaklar Türkiye’yle sınırlı kalıyor”
Avrupalı ülkelerin Akdeniz’deki deniz kuvvetlerinin faaliyetleriyle övündüğünü belirten ABD’li yetkili, ancak bu çabanın sadece Türkiye’ye yönelik yasaklarla sınırlı kaldığını, BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunun delinmemesi için bir şey yapmadıklarını savundu.
“Kimse Rus uçaklarına müdahale etmiyor”
Bir düşünce kuruluşunun internet üzerinden düzenlediği panelde konuşan Schenker, AB’nin yaptığı tek müdahalenin Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği askeri mühimmatı yasaklamak olduğunu belirterek “Kimse Rusya’ya BAE’ye ve Mısır’a ait uçaklara müdahale etmiyor” diye konuştu.
AB’nin Libya’daki silah ambargosunu ihlal eden tüm taraflara çağrıda bulunabileceğini belirten ABD’li yetkili, “Eğer ciddi olsalardı bugüne kadar bunu yapabilirlerdi” dedi.
Washington’un paralı askerler ve dış güçlerle ilgili endişesi bir süredir gündemde
2011’de Muammer Kaddafi’nin NATO destekli operasyonlarla devrilmesinden bu yana Libya’da kaos hakim. Ülkede 2014’ten beri varlık gösteren General Halife Hafter’e bağlı güçler Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından destekleniyor.
Öte yandan Türkiye Libya’da BM tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek veriyor.
Washington, Rusya’ya ait Wagner Group adlı şirkete bağlı çalışan paralı askerler ve diğer dış güçlerin ülkedeki varlığından duyduğu endişeyi sık sık dile getirip gerginliğin tırmanmaması yönünde çağrı yapsa da bölgede çatışmalar sürdü.
Mayıs ayında yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporuna göre Wagner Group, Hafter güçlerine destek amacıyla Libya’ya 1.200 paralı asker konuşlandırdı.
Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Avrupa’nın bölgede yapabileceği çok şey olduğunu, ancak daha güçlü bir rol üstlenmedikleri takdirde bölgedeki durumun sürüncemeye gireceği uyarısında bulundu.