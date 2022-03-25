ABD Avrupa’ya Gaz Tedarikinde Başarılı Olabilecek mi?

Dünyanın bir numaralı sıvılaştırılmış doğalgaz üreticisi olan ABD, Avrupalı müttefiklerinin, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın doğalgazına bağımlılığına çözüm olarak bölgeye daha fazla sıvılaştırılmış gaz sevketmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Brüksel ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin bu yıl Avrupa’ya planlandığından 15 milyar metreküp daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik edeceğini söyledi. Ancak ABD’nin bu vaadi yerine getirebilecek kapasitesi olup olmadığı soru işareti.

15 milyar metreküp, ABD’de 7 buçuk milyon hanenin günlük ısınma ihtiyacına denk geliyor.

Amerika’da şu an sıvılaştırılmış gaz üretilen 7 tesisin hepsi tam kapasite faaliyette. Bu nedenle, bazı uzmanlar, küresel akaryakıt fiyatları ne kadar yüksek olursa olsun, Amerika’nın şu an için daha fazla LNG üretemeyebileceğine dikkat çekiyor.

Diğer taraftan, Louisiana eyaletinde, Venture Global’ın ihracat tesisi Calcasieu Pass’ın bu yıl daha fazla sıvılaştırma hizmeti vermeye başlamasıyla beraber, 2022 yılının sonuna kadar Amerika’nın üretim kapasitesinin artması bekleniyor.

Norveçli enerji danışmanlık şirketi Rystad Energy’nin Başkan Yardımcısı Sindre Knutsson, “ABD 15 milyar metreküplük hedefi kolayca aşabilir çünkü Avrupa’daki fiyatlar Asya’daki spot fiyatların çok ötesine çıkacak gibi görünüyor” diyor.

Rystad Energy verilerine göre, 2021 yılında Amerika’nın sıvılaştırılmış gaz ihracatının yaklaşık yüzde 24’ü Avrupa’ya gitti. ABD, bu yıl Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Avrupa’ya daha fazla LNG ihraç etti.

Rusya’nın geçen yıl ihraç ettiği doğalgazın yüzde 75’i Avrupa’daki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerine gitti.

Uzmanlardan “işbirliği şart” uyarısı

Mevcut koşullara bakıldığında, Amerika’nın Avrupa’ya daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik etmesi mümkün görünüyor ancak sevkedilecek miktarın Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı enerji kaynağının miktarına yaklaşması oldukça zor görünüyor.

Rusya geçen yıl ürettiği günlük 67,9 milyar fit küplük doğalgazın 18,3 milyar fit küpünü Avrupa’ya ihraç etti. Amerika’nın geçen yıl 12,7 milyar fit küp olarak kaydedilen sıvılaştırılmış doğalgaz üretiminin bu yıl yeni tesisin de devreye girmesiyle beraber ancak günlük 13,1 milyar fit küpe çıkarılabileceği tahmin ediliyor.

Finans kuruluşu Goldman Sachs’den uzmanlar, konuyla ilgili olarak, “Avrupa’nın sıvılaştırılmış doğalgaz ithal edebilmesini kısa dönemde desteklemek için atılan atımların mevcut tedarikçilerin yeniden düzenlenmesine bağlı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Goldman Sachs’ın açıklamasına göre, “bu yönde bir yeniden düzenleme adımı halihazırda atılmış durumda.”

Reuters’da yer alan habere göre, üst düzey bir Amerikalı yetkili de, ülkesinin Avrupa’ya daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç etme hedefinin dünya genelinde hem üretici hem de tüketici müttefiklerle işbirliği içinde yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Uzmanlara göre, hükümetlerin, doğalgaz tankerlerini Avrupa’ya yönlendirme konuşunda teşvik edici adımlar atması da Avrupa’da olası bir enerji krizinin önüne geçmenin yollarından biri.

Diğer taraftan, Rusya’dan gaz tedarikinin kesilmesi halinde, Avrupa’daki mevcut sıvılaştırılmış doğalgaz istasyonlarının Amerika’dan ya da diğer üreticilerden takviye doğalgaz alabilme kapasitesi de sınırlı kalıyor.

