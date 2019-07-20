ABD Ay’a Ayak Basılışının 50. Yılını Kutluyor

Bundan tam 50 yıl önce 20 Temmuz 1969’da Apollo 11 misyonunda görevli astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay’a ayak basmış, Armstrong “İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım” sözleriyle tarihe geçmişti. Apollo 11 misyonunun 50. yılı ABD genelinde kutlanırken, Beyaz Saray Ay’a yeniden astronot gönderme hedefinin altını çiziyor. 50. Yıl kutlamaları kapsamında Florida’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi’nde araçlar Cumartesi sabah itibariyle ziyaretçi merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşurdu. ABD’li astronot Neil Armstrong’un memleketi Ohio’daki Wapakoneta’da ise “Ay’a Koş” yarışları düzenlendi. ​Trump: “Uzay programına ihtişamını geri getiriyoruz” Apollo 11 misyonunda görevli astronotlar Buzz Aldrin ve Michael Collins dün 50. Yıl kutlamaları çerçevesinde Oval Ofis’te Başkan Donald Trump’la bir araya geldi. Başkan Trump bu vesileyle Beyaz Saray’ın 2024 yılına kadar Ay’a, 2030 yılına kadar da Mars’a astronot gönderme planlarına değindi, “Uzay programına ihtişamını yeniden kazandırıyoruz” dedi.

Oval Ofis’teki görüşmeye Ay’a ilk ayak basan insan olarak tarihe geçen ve 2012 yılında hayatını kaybeden Neil Armstrong’un iki oğlu, First Lady Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve NASA yöneticisi Jim Bridenstine de katıldı. ​“Ay’a mı Mars’a mı?” tartışması “ABD Ay’a mı yoksa Mars’a astronot göndermeli?” tartışması Oval Ofis’te de gündeme geldi. Başkan Trump astronotların önce Ay’a gitmeden Mars’a gidip gidemeyeceklerini sordu. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin “Eagle” (Kartal) adı verilen araçla Ay’ın yüzeyine inerken, komuta kapsülünde Ay’ın yörüngesinde tek başına onları bekleyen 88 yaşındaki eski astronot Michael Collins Ay’ın pas geçilip doğrudan Mars’a gidilmesine destek verdiğini söyledi. Başkan Trump da “Bana öyle geliyor ki doğrudan Mars’a gidilmeli. Kim bu insanlardan daha iyi bilecek?” diye konuştu. NASA Başkanı Jim Bridenstine ise Ay’ın astronotların eğitimi açısından önemini vurguladı, gezegenlerin bulunduğu hat sebebiyle Mars’a roket fırlatılmasının her 26 ayda bir yapılabileceğini, hatta o zaman bile Mars’a yolculuğun 7 ay süreceğini söyledi.