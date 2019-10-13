ABD, Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttı

Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin (ABD) Aynularab'\u0131n g\u00fcneyindeki g\u00f6zetleme noktas\u0131n\u0131 bo\u015faltt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\nG\u00fcvenlik kaynaklar\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, ABD, Aynularab'\u0131n g\u00fcneyindeki g\u00f6zetleme noktas\u0131n\u0131 saat 15.00'ten itibaren bo\u015faltt\u0131.237 \u00e7e\u015fit tur\u015fu yapt\u0131! Ejder meyvesinin bile tur\u015fusunu kuruyorBakan Akar, \u0130Y\u0130 Parti ve CHP'yi ziyaret edecekABD g\u00f6zetleme noktas\u0131n\u0131 bo\u015faltt\u0131!
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