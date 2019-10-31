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ABD Bağdadi operasyonuna ait görüntüler yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2019 04:28 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı tarafından, DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna dair görüntüler yayınlandı. Görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi’nin bulunduğu eve yaklaşması gösteriliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin geçen hafta İdlib'e bağlı Barişa köyünde öldürüldüğü özel operasyonun görüntülerini yayınladı.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Jonahtan Hoffman ile yaptığı ortak basın toplantısına operasyona ilişkin soruları yanıtladı.

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen DEAŞ'lı sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu bildirdi.

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CENTCOM Komutanı, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bağdadi DEAŞ

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