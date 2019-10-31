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ABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini paylaştı

31.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Pentagon, öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye düzenlenen operasyonla ilgili görüntüleri ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

ABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini paylaştı

Operasyonun detaylarıyla ilgili yeni bilgiler de verildi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeybatısında öldürüldüğü askeri operasyona ait fotoğraf ve video kayıtlarını gazetecilerle paylaştı. Siyah-beyaz olarak yayınlanan görüntülerde ABD'nin özel harekât güçlerinin operasyon alanına nasıl girdiği ve savaş uçaklarının da operasyona yakın bölgelerdeki militanları nasıl bombaladığı görülüyor.

Bağdadi'nin saklandığı binanın bombalandığı, ardından da yoğun ve siyah dumanların yükseldiğinin yer aldığı görüntülerde Bağdadi'nin tünele kaçışı ise görünmüyor. Bağdadi'nin ABD özel güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında tünele kaçtığı ve burada üzerindeki bombalı yeleği patlattığı açıklanmıştı.

"İki çocuğu ile birlikte havaya uçtu"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth Mckenzie, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında görüntülerin yanı sıra operasyonun ayrıntılarına ilişkin yeni bilgileri de gazetecilere aktardı. Buna göre ABD'li özel harekât güçleri Pazar akşamı askeri üsten ayrılmadan önce askerler, Bağdadi'nin saklandığı bölgede bir saat boyunca helikopter uçuşu gerçekleştirdi. Bu sırada çekilen görüntülerde de Bağdadi'nin bulunduğu evin gösterişsiz olduğu ve etrafında da başka bina bulunmadığı görülüyor. Askerlerin binayı çevreleyen duvarlardan tırmanışının da yer aldığı kayıtlarda evin içi görünmüyor. Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından da saklandığı evin IŞİD militanları tarafından kutsallaştırılmaması için bombalanarak yerle bir ediliyor.

Bağdadi'nin bir çukurun içinde iki küçük çocuğu ile birlikte kendini havaya uçurduğunu söyleyen Mckenzie, daha önce basına yansıdığı gibi üç çocuğu ile birlikte öldüğüne ilişkin ellerinde bilgi bulunmadığını aktardı. McKenzie, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Bağdadi'nin bir tünelin içinde bağırarak ve ağlayarak öldüğüne" ilişkin bilgiyi ise doğrulamadı. Bağdadi'nin kimlik tespiti için yapılan DNA testinin sonucundan hiçbir kuşkuları olmadığının altını çizen McKenzie, ABD'li askerlerin evde çok sayıda önemli belge ve elektronik aleti ele geçirdiğini ve bunların şimdi incelendiğini söyledi.

Kahraman ilan edilen köpek

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'yi tünelde takip eden askeri bir köpeğin de yaralandığını söyledi. Operasyona katılan ve kahraman ilan edilen köpeğin şimdiye kadar sadece bir fotoğrafı yayınlandı. Söz konusu köpeğin dört yıldır orduya hizmet verdiğini ve şimdiye kadar 50 operasyona katıldığını söyleyen McKenzie, köpeğin yeniden görevinin başına döndüğünü de sözlerine ekledi.

Bağdadi'nin öldürüldüğü Pazar akşamı ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanmıştı. Kendini 2014 yılında Irak ve Suriye'de "halife" ilan eden Bağdadi'nin ceset kalıntılarının ise denize atıldığı duyurulmuştu.

AFP,Reuters,dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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