ABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini paylaştı

Operasyonun detaylarıyla ilgili yeni bilgiler de verildi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeybatısında öldürüldüğü askeri operasyona ait fotoğraf ve video kayıtlarını gazetecilerle paylaştı. Siyah-beyaz olarak yayınlanan görüntülerde ABD'nin özel harekât güçlerinin operasyon alanına nasıl girdiği ve savaş uçaklarının da operasyona yakın bölgelerdeki militanları nasıl bombaladığı görülüyor.

Bağdadi'nin saklandığı binanın bombalandığı, ardından da yoğun ve siyah dumanların yükseldiğinin yer aldığı görüntülerde Bağdadi'nin tünele kaçışı ise görünmüyor. Bağdadi'nin ABD özel güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında tünele kaçtığı ve burada üzerindeki bombalı yeleği patlattığı açıklanmıştı.

"İki çocuğu ile birlikte havaya uçtu"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth Mckenzie, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında görüntülerin yanı sıra operasyonun ayrıntılarına ilişkin yeni bilgileri de gazetecilere aktardı. Buna göre ABD'li özel harekât güçleri Pazar akşamı askeri üsten ayrılmadan önce askerler, Bağdadi'nin saklandığı bölgede bir saat boyunca helikopter uçuşu gerçekleştirdi. Bu sırada çekilen görüntülerde de Bağdadi'nin bulunduğu evin gösterişsiz olduğu ve etrafında da başka bina bulunmadığı görülüyor. Askerlerin binayı çevreleyen duvarlardan tırmanışının da yer aldığı kayıtlarda evin içi görünmüyor. Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından da saklandığı evin IŞİD militanları tarafından kutsallaştırılmaması için bombalanarak yerle bir ediliyor.