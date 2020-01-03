ABD Bağdat Büyükelçiliği: 'ABD Vatandaşları Irak'ı Derhal Terk Edin'

Amerika’nın Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Irak’taki tüm Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Elçilik tarafından yayınlanan mesajda, “Irak ve bölgede yükselen tansiyon nedeniyle, Amerika Elçiliği tüm Amerika vatandaşlarını Ocak 2020 Seyahat Uyarısı’nı dikkate almaları ve en kısa sürede Irak’tan ayrılmaları konusunda uyarıyor. Amerika vatandaşları mümkünse havayoluyla değilse karayoluyla diğer ülkelere geçerek Irak’tan ayrılmalılar” denildi.

Amerika’nın İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürdüğü operasyonun ardından İran tarafından yapılan açıklamalarda intikam çağrılar yapıldı.

