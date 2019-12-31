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  4. ABD Bağdat Büyükelçiliği: "Hiçbir personelimiz binayı terk etmedi"

ABD Bağdat Büyükelçiliği: "Hiçbir personelimiz binayı terk etmedi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 14:07 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ederken, ABD Büyükelçiliği’nden bir kaynak hiçbir personelinin binayı terk etmediğini söyledi.ABD savaş uçaklarının Şii Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üsse düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybedenler için bu sabah Bağdat’ta düzenlenen cenaze töreninden sonra başlayan protestolar sürüyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ederken, ABD Büyükelçiliği’nden bir kaynak hiçbir personelinin binayı terk etmediğini söyledi.
ABD savaş uçaklarının Şii Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üsse düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybedenler için bu sabah Bağdat’ta düzenlenen cenaze töreninden sonra başlayan protestolar sürüyor. ABD ve İsrail aleyhine slogan atan kalabalık ABD Büyükelçiliği binasını basma girişimine güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. Haşdi Şabi güçleri Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan şiddet olaylarında birçok 20 protestocunun yaralandığını söyledi.
ABD Bağdat Büyükelçilik binasının boşaltıldığına dair çıkan haberleri yalanlayan büyükelçilikten bir kaynak hiçbir personelin binayı terk etmediğini belirterek, büyükelçinin izinli olduğu için ülkesinde olduğunu söyledi. Olayların büyümesi üzerine Irak İçişleri Bakanı Yasin Yaseri, ABD Bağdat Büyükelçilik binasını ziyaret ettiği bildirildi.
Bina çevresine askeri takviye sevk edildiği belirtilirken, ABD Bağdat Büyükelçilik binasın yakınlarında bulunan protestocular cep telefonlarıyla bina içerisindeki ABD askerlerinin görüntülerini çekti.

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