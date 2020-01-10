HABER
  4. ABD Bağdat Büyükelçiliği: “Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız”

ABD Bağdat Büyükelçiliği: “Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 22:05 | Son Güncelleme

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini isterken, ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden “Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız” açıklaması geldi.Irak Meclisinin ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesini istemesine ilişkin olarak ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Irak’taki askeri varlıklarının nedeninin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek olduğu belirtildi.

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini isterken, ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden “Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız” açıklaması geldi.

Irak Meclisinin ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesini istemesine ilişkin olarak ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Irak’taki askeri varlıklarının nedeninin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek olduğu belirtildi. Büyükelçilik açıklamasında, “Iraklılar ve koalisyon güçlerindeki ortaklarımız, terör örgütü DEAŞ’ı yok etme görevimizden kuşku duymasın. Irak’a gönderilen heyet, birliklerimizin çekilme konusunu değil stratejik ortaklığımıza bağlı kalma konularını ele almak için burada” ifadeleri kullanıldı. NATO’nun Irak’taki rolünü arttırmak için bir heyetin Bağdat’ta bulunduğuna dikkat çeken açıklamada “Sadece güvenlik açısından değil, Irak ile ABD arasındaki ekonomik ve diplomatik ortaklığımızı ele almaya ihtiyaç vardır. Biz güçlü, egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak ile dost ve ortak olmak istiyoruz” denildi.

ABD’nin Bağdat’ta İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından Irak Meclisi, ABD askerleri dahil ülkedeki bütün yabancı askerlerin çekilmesine kararı almasına rağmen ABD Irak’tan çekilmeyeceğini duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
MSB'den 'ateşkes' açıklaması!MSB'den 'ateşkes' açıklaması!
CHP'li Öztrak: İnsanlarımız iş aramaktan vazgeçiyorCHP'li Öztrak: İnsanlarımız iş aramaktan vazgeçiyor

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı? Sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı?

Eren Erdem'den flaş Halk TV kararı: Artık olmayacağım

Eren Erdem'den flaş Halk TV kararı: Artık olmayacağım

Ekrem İmamoğlu: Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Buna geçit vermeyeceğiz

Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Geçit vermeyeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.