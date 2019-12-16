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ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 10:46 | Son Güncelleme

Irak’ta son dönemde askeri üsleri saldırıya maruz kalan ABD, Bağdat’taki Büyükelçiliğinde güvenlik önlemlerini arttırdı.Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, gece saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye 15 askeri aracın geçtiğini, söz konusu birliklerin büyükelçilik binasını korumak için gönderildiğini söyledi.Hükümet konakları, ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin yanı sıra ABD askeri üslerine son aylarda roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.ABD, Irak’ta düzenlenen saldırıların arkasında İran’a yakınlığı ile bilinen Şii silahlı grubu sorumlu tutmuştu.

Irak’ta son dönemde askeri üsleri saldırıya maruz kalan ABD, Bağdat’taki Büyükelçiliğinde güvenlik önlemlerini arttırdı.
Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, gece saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye 15 askeri aracın geçtiğini, söz konusu birliklerin büyükelçilik binasını korumak için gönderildiğini söyledi.
Hükümet konakları, ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin yanı sıra ABD askeri üslerine son aylarda roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.
ABD, Irak’ta düzenlenen saldırıların arkasında İran’a yakınlığı ile bilinen Şii silahlı grubu sorumlu tutmuştu.

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