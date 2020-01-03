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  4. ABD, Bağdat Büyükelçiliği?nde güvenlik önlemlerini arttırdı

ABD, Bağdat Büyükelçiliği?nde güvenlik önlemlerini arttırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

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ABD, (DHA) ? ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani?nin Bağdat?ta ABD saldırısında ölmesi sonrası bölgede tırmanan gerilim üzerine Bağdat Büyükelçiliği?nde güvenlik önlemlerini arttırdı.
Ayrıca, ABD, Irak?ta ABD üsleri ve Büyükelçilik binasına saldırılar nedeniyle bölgedeki askeri gücünü artırma kararı almış ve bu kararın ardından ilk etapta 750 asker Kuveyt'teki Ali El Salim Hava Üssü'ne gönderilmişti. Önümüzdeki günlerde ise 3 bin askerin daha Orta Doğu'ya sevk edilmesi bekleniyor.

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