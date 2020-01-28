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ABD, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen son saldırıdan dolayı öfkeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 05:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıların kabul edilemez olduğunu, ancak Irak hükümetinin güvenlik taahhütlerine bağlı kalacağına inandıklarını belirtti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen son füzeli saldırıdan dolayı öfkeli olduklarını, ancak Amerikan personelinin güvenliği konusunda Irak hükümetinin taahhütlerine güvendiklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pompeo ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerindeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, dün büyükelçiliğimizi hedef alan ve 3 kişinin de yaralandığı son saldırı da dahil İran'ın Irak'taki Amerikan tesislerine yönelik devam eden saldırılarından dolayı öfkesini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kabul edilemez saldırıların, "İran'ın Irak'ın egemenliğini zayıflatan eylemleri" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bakan Pompeo, Başbakan Abulmehdi'nin ülkedeki Amerikan personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya yönelik taahhütlerinden memnuniyet duymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin egemen ve müreffeh bir Irak'ın geleceğine inandığı ve bu konuda elinden geleni yapmaya devam edeceği vurgulandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine dün düzenlenen füzeli saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Başbakan Abdulmehdi ise ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını yinelemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başbakan Adil Abdulmehdi ırak Mike Pompeo

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