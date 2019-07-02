ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz." dedi.

ABD'nin bağımsızlığının 243. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve eşi Laura Hovenier tarafından büyükelçilik konutunda resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Bakan Ersoy, buradaki konuşmasında, ABD'nin Türkiye için güçlü bir müttefik ve stratejik bir ortak olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemin ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında 200 yıla yaklaşan köklü ilişkiler olduğuna işaret eden Ersoy, ABD-Türkiye iş birliğinin güçlü temellere dayandığını söyledi.

Ersoy, ABD ile ilişkilerin en yoğun dönemlerinden birinin yaşandığına dikkati çekerek, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerle ilgili ABD'li muhataplarıyla yakın istişareler sürdürdüklerini dile getirdi.