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ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 22:33 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz." dedi.

ABD'nin bağımsızlığının 243. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve eşi Laura Hovenier tarafından büyükelçilik konutunda resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Bakan Ersoy, buradaki konuşmasında, ABD'nin Türkiye için güçlü bir müttefik ve stratejik bir ortak olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemin ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında 200 yıla yaklaşan köklü ilişkiler olduğuna işaret eden Ersoy, ABD-Türkiye iş birliğinin güçlü temellere dayandığını söyledi.

Ersoy, ABD ile ilişkilerin en yoğun dönemlerinden birinin yaşandığına dikkati çekerek, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerle ilgili ABD'li muhataplarıyla yakın istişareler sürdürdüklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy, "Ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz." dedi.

Türkiye ile ABD arasında daha güçlü bir iş birliğinin ikili ilişkiler için olduğu kadar bölge için de büyük fırsatlar yaratacağını belirten Ersoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın planlanan Türkiye ziyaretinin ilişkilerde önemli bir adım olacağını ifade etti.

Ersoy, iki ülke arasındaki mevcut zorlukları yaratıcı çözümlerle geride bırakmak gerektiğini vurgulayarak, "İlişkilerimizi daha güçlendirecek yapıcı adımları birlikte atmamızın zamanının geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

ABD'nin 1,5 yıl aradan sonra Ankara'ya büyükelçi atamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, "Sayın Büyükelçi (David) Satterfield'a şimdiden başarılar diliyor ve kendisini en kısa sürede aramızda görmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier da Türkiye-ABD ilişkilerinin "özel ilişkiler" olduğunu belirterek, "Geçen yıl birçok sorunla karşılaşsak da ilişkilerimiz ortaklığa, ortak hedeflere ve çok sayıda başarıya dayalı ilişkiler. Mevcut sorunlar ne olursa olsun bunların çözümünde beraber ilerleme katedebiliriz." dedi.

ABD Senatosunun Ankara Büyükelçisi olarak David Satterfield'ın görevlendirilmesini onayladığını hatırlatan Hovenier, "Kendisinin Türkiye'de büyük bir içtenlikle karşılanacağını biliyorum. Ben de yakın bir gelecekte kendisini sizlere takdim etmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Hovenier, ABD'nin kendi ailesi gibi dünyanın her yerinden gelen göçmenlerin ve çocuklarının oluşturduğu çeşitliliğe sahip bir ülke olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla 4 Temmuz her halk için ayrı bir öneme sahip. Bugün bu çeşitliliği de kutluyoruz." ifadesini kullandı.

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