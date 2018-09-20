"ABD barış çağrılarını alaya alıyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek barış çağrılarını alaya aldığını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un Washington'un tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı "iki hükümet arasındaki kişisel bir mutakabat" şeklinde nitelemesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, nükleer anlaşmanın iki hükümet arasındaki kişisel bir mutabakat olduğunu iddia ediyor. Bu yanlıştır. Nükleer anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından güvence altına alınan uluslararası bir anlaşmadır."

ABD'nin uluslararası anlaşmalardaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini dile getiren Zarif, bu yüzden Washington'un Uluslararası Adalet Divanı'nda kendisine karşı açılan iki dosyayla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Zarif, mesajında, "Anlaşılan ABD sadece barış çağrılarını alaya alıyor." ifadelerine yer verdi.

- ABD İran'la yeni anlaşma peşinde

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook, dün Washington'daki Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'la nükleerin yanında balistik füze programını da kapsayacak anlaşma imzalamak istediklerini söylemişti.