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ABD basını böyle duyurdu! 'Yeni Wuhan: New York'

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

ABD’de koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 1711’e, vaka sayısı ise 104 bin 837’ye yükseldi. ABD basını, New York’un koronavirüsten en çok etkilenen kent olduğuna ilişkin haberleri, ‘Yeni Wuhan’ başlığı ile verdi.

ABD basını böyle duyurdu! 'Yeni Wuhan: New York'

Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenler 1711’e ulaşırken; vaka sayısı 104 bin 839 oldu. ABD, şu anda dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, virüse karşı 2 trilyon dolarlık tarihin en büyük ekonomik yardım paketini (Cares Act) imzaladı.

TRUMP SOLUNUM CİHAZI ÜRETMELERİNİ TALEP ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs vaka sayısının hızlı yükselmesine karşı büyük otomotiv firmalarına solunum cihazı üretmelerini talep etti. Trump, sosyal medya hesabından “Hızlı olun” ifadelerini kullandı.

'YENİ WUHAN: NEW YORK'

New York kentinde 450 kişi hayatını kaybederken, ABD basını, New York’un koronavirüsten en çok etkilenen kent olduğuna ilişkin haberleri, ‘Yeni Wuhan’ başlığı ile verdi.

ABD Ordusu Mühendisler Birliği, 37 bin sivil ve askerden oluşan kadrosuyla, 50 eyalette 114 tane geçici hastane yapacak yer aradığını açıkladı. Ordu Mühendisler Birliği Generali Todd Semonite, hali hazırda hastaneye en çok ihtiyaç duyulan New York
için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Kaynak: DHA

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