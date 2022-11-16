ABD basını bunu konuşuyor! Elon Musk'ın gece yarısı attığı e-mail herkesi şaşkına çevirdi

Twitter'ın günlerdir kritik kararlar alan yeni bir sahibi var. Bu isim, hepinizin bildiği üzere Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk. Musk, kısa zaman içinde Twitter'ın çehresini değiştirecek çok fazla karar aldı. Bu kararların bazısı ücretli mavi tik gibi kullanıcıların Twitter deneyimini doğrudan etkileyen düzenlemelerdi. Bazıları ise Twitter'ın işleyiş biçimiyle alakalıydı. Twitter'ın işleyiş biçimiyle alakalı en önemli kararlardan biri ise çok sayıda kişinin işten çıkarılması oldu. Twitter çalışanlarının yaklaşık yarısıyla yollar ayrıldı. Musk bununla da kalmadı ve Twitter çalışanları için uzaktan çalışmayı sonlandırdı. Fakat şimdi ise ABD basını, Musk'ın geriye kalan Twitter çalışanlarına ültimatom verdiğini konuşmaya başladı.

MUSK'TAN GECE YARISI SERT MESAJI "YA KABUL EDİN YA DA..."

The Washington Post'un iddiasına göre Elon Musk, gece yarısı çalışanlara bir e-posta göndererek adeta ültimatom verdi: "Twitter'ın yeni "son derece zorlu" vizyonuna bağlı kalmayı kabul edin ya da tazminatınızı alıp şirketten ayrılın."

İddialara göre, söz konusu e-posta ile çalışanlara, şirkette kalmaları için bir taahhütname imzalamaları gerektiği söylendi ve "Yeni Twitter'ın bir parçası olmak istediğinizden eminseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıdan evet'e tıklayın" dendi. Böylece çalışanlar kararlarını aktaracakları online bir forma yönlendirildi.

TAZMİNATLARINI ALACAKLAR

Haberde, e-postada perşembe günü saat 17:00'a (ET) kadar formu imzalamayan herkesin üç aylık tazminatını alacağının söylendiği belirtildi.

Bu ültimatom, Musk'ın "yüksek yoğunlukta ve uzun saatler boyunca çalışmayı" gerektiren "Twitter 2.0" vizyonunu kabul etmeyenlerin Twitter'dan kovulacağı şeklinde değerlendirildi.

TWITTER'DA ÜST ÜSTE İŞTEN ÇIKARMALAR

Platformer'dan Casey Newton'a göre, Musk'ı Twitter'ın Slack kanallarında eleştirdikten sonra yaklaşık 20 personel kovuldu.

Ayrıca, Android için Twitter'da çalıştığını iddia eden geliştirici Eric Frohnhoefer'ın da Musk ile Twitter üzerinden tartıştıktan sonra kovulduğu söylenmiş, böylece Musk'ın tweet atarak çalışan kovduğu iddia edilmişti.

