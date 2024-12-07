ABD basını duyurdu! Esad hem Trump hem de Biden'dan yardım istemiş: 'Tüm ilişkimi keserim'

Suriye'de muhaliflerin başlattığı operasyonlarla tek tek şehirler düşerken Şam da kuşatıldı. Muhaliflerin Şam'ın güney banliyölerine girmeye başladığı aktarıldı.

Suriye Devlet Başkanı Esad hakkında zaman zaman ülkeden gitti iddiaları ortaya atılsa da son yapılan açıklamada Esad'ın görevinin başında olduğu iddia edildi.

ESAD TRUMP VE BİDEN'DAN YARDIM İSTEDİ

Bloomberg'in haberine göre Esad hem Trump'tan hem de Biden'dan ayrı ayrı yardım istemiş. Esad'ın yardım planını CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy canlı yayında aktardı. Paksoy şunları ifade etti:

"TÜM DESTEĞİ KESEYİM"

"Esad, BAE aracılığıyla ABD'ye bir teklifte bulundu. Biri ABD'nin mevcut yönetimine bir de Trump'a… Birincisi, mevcut yönetime 'İran'ın desteklediği militan gruplarla tüm ilişkimi keseyim, sen de Batı güçleri olarak saldırıları durdurmaya yardımcı ol. İran'dan uzaklaşayım, Hizbullah'a tüm desteği keseyim sen bu Şam'a yürüyüşü engelle' demiş.

TRUMP'A ORBAN ÜZERİNDEN MESAJ

İkinci teklif de şu; Bir Hristiyan din adamını, Macaristan lideri Orban'a göndermiş. 'Eğer İslamcı muhalifler başarılı olursa Suriye'nin Hristiyan azınlığına kötü davranırlar, onların geleceği tehlikeye girer' demiş. Orban'da bunu Trump'a iletecek."