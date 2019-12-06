ABD basını: Kongredeki taraflar, Trump'ın azil mahkemesinin hızlı ilerlemesini istiyor

WASHINGTON (AA) - Amerikan basını, Kongredeki hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik kurulacak bir mahkemenin uzatılmadan bir an önce sonuçlandırılması taraftarı olduğunu yazdı.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde devam eden Trump'a yönelik azil soruşturmasının yıl başından önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanarak, Senatoya taşınması bekleniyor.

Senatoda kurulacak mahkemede ise Trump, hakkında yazılacak azil maddelerinden yargılanacak.

Amerikan basınının Kongredeki kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler, kurulacak bir azil mahkemesinin bir an önce nihayete erdirilmesini istiyor.

Cumhuriyetçi senatörler, Trump'a savunma hazırlaması ve şahit çağırması için yeterli zamanın verilmesi gerektiğini belirtirken, bu azil sürecinin gereksiz uzayarak gelecek yıl şubatta yapılması planlanan ulusa sesleniş konuşmasının önüne geçmesini istemiyor.

Öte yandan Demokrat senatörler, 2020 başkanlık seçimlerine giden yolda seçmenlerin azil sürecinden dolayı kendilerinde siyasi bir yorgunluk hissetmelerinden endişe duyduklarını, bu nedenle mahkeme sürecinin kısa kesilmesini desteklediklerini dile getiriyor.