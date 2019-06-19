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ABD basını: S-400'ler için üç yaptırım paketini ele alınıyor

19.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bloomberg ABD'nin Türkiye'ye yönelik üç yeni yaptırım seçeneğini ele aldığını duyurdu.

ABD basını: S-400'ler için üç yaptırım paketini ele alınıyor

En fazla destek gören seçeneğin savunma sanayisine yönelik yaptırımları kapsadığı iddia edildi.Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik üç yeni yaptırım paketi seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Bloomberg'ün konuya yakın ve ismi açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine yetkilileri tarafından ele alınan yaptırım paketlerinden en ağır olanı Türk ekonomisini sekteye uğratabilecek nitelik taşıyor.

Bu yaptırım paketleri arasında Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan seçeneğin en fazla destek gördüğü belirtiliyor. Bu seçeneğin Rusya ile işbirliği yapan şiketlere yönelik yaptırımları sağlayan "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" kapsamında uygulanabileceği belirtiliyor. Yaptırımların Türk şirketlerin ABD'den parça almasını ve ürünlerini ABD'de satmasını imkansız kılacağı belirtiliyor. Ayrıca şirketlerin ABD finans sistemine erişimi engellenebilecek.

Trump karar için G-20'yi bekliyor

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklar, ABD'nin yaptırımları en erken Haziran'da yürürlüğe sokabileceğini belirtiyor.

Haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek haftaki G-20 zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde bir karar alma konusunda isteksiz olduğu da belirtiliyor. Trump'ın Kongre'nin baskısı altında olduğu da haberde yer alıyor. Kongrede yer alan siyasi liderlerin Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda yaptırımdan kaçma seçeneği olmadığını düşündüğü belirtiliyor.

Bloomberg'e bilgi veren bir hükümet yetkilisi de istihbarat toplama platformu olarak nitelendirdiği S-400'lere karşı Patriotların alınması konusunda ABD'nin Türkiye'ye en iyi teklifi sunduğunu söyledi.

Erdoğan: O iş bizim için bitmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da S-400'ler konusunda dün bir açıklama geldi. Trabzon'da konuşan Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız. Amerika bize Patriot vermek istiyorsa buyursun versin" dedi.

S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, daha önce F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit etmişti. Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanıdı. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye, verdiği ilk etap siparişi doğrultusunda belli oranda ödeme de gerçekleştirmişti.

DW,DHA/ÖA,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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