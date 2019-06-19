ABD basını: S-400'ler için üç yaptırım paketini ele alınıyor

En fazla destek gören seçeneğin savunma sanayisine yönelik yaptırımları kapsadığı iddia edildi.Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik üç yeni yaptırım paketi seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Bloomberg'ün konuya yakın ve ismi açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine yetkilileri tarafından ele alınan yaptırım paketlerinden en ağır olanı Türk ekonomisini sekteye uğratabilecek nitelik taşıyor.

Bu yaptırım paketleri arasında Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan seçeneğin en fazla destek gördüğü belirtiliyor. Bu seçeneğin Rusya ile işbirliği yapan şiketlere yönelik yaptırımları sağlayan "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" kapsamında uygulanabileceği belirtiliyor. Yaptırımların Türk şirketlerin ABD'den parça almasını ve ürünlerini ABD'de satmasını imkansız kılacağı belirtiliyor. Ayrıca şirketlerin ABD finans sistemine erişimi engellenebilecek.