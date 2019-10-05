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ABD Basını: Trump Hakkında İkinci Muhbir Mektubu Gelebilir

05.10.2019 22:48 | Son Güncelleme

Kongre'nin Beyaz Saray'dan Ukrayna görüşmesine ilişkin talebine yanıt henüz gelmezken, dışişleri bakanlığından talep edilen belgeler için tanınan süre doldu. Öte yandan New York Times gazetesi yeni bir muhbir mektubunun gelebileceğini bildirdi

ABD Basını: Trump Hakkında İkinci Muhbir Mektubu Gelebilir

Amerika Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması başlatan Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Beyaz Saray’dan Trump’ın Ukrayna lideriyle yaptığı görüşmeye ilişkin belgeleri istedi.

Temsilciler Meclisi’nde Ukrayna soruşturmasını yürüten üç ayrı komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray’ın talep edilen belgeleri teslim edilmesi yönündeki sözlü çağrıların yanıtsız kalması nedeniyle resmi talepte bulunulduğu belirtildi.

Başkan Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yapılacak soruşturmaya katılabileceğini, ancak Kongre’den gelecek her talebe yanıt verilmeyebileceğini söylemişti.

Donald Trump Demokratların azil çabalarının Kongre’nin üst kanadı olan Senato’daki Cumhuriyetçi çoğunluğa takılacağından emin olduğunu da söyledi. Kendisini Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’le yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini eleştiren Cumhuriyetçi Parti Senatörü ve 2012 başkan adayı Mitt Romney’ye de sert yanıt verdi. “Biri Mitt Romney’yi uyandırsın ve Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla konuşmamın gayet uygun ve samimi olduğunu söylesin” dedi ve Romney’nin kendisine dışişleri bakanlığı koltuğunu vermesi için yalvardığını iddia etti.

Öte yandan Kongre’ye dışişleri bakanlığından istenen belgeleri sunması için tanınan süre Cuma günü dolan ve belgeleri teslim etmeyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Atina’da eleştirileri yanıtladı. Pompeo, “elbette yasaların öngördüğü şeyleri yapacağız” dedi. Pompeo, Kongre’ye belge talebiyle ilgili yanıtlarını yolladıklarını söyledi.

Yunan bir gazetecinin azil soruşturmasıyla ilgili sorusuna dünyanın asıl meseleye odaklanmak yerine yakalamaca oyunu oynadığını ve bunun yanlış olduğu yanıtınıverdi.

New York Times gazetesi, tüm bu gelişmeler yaşanırken ikinci bir muhbir başvurusunun Kongre’ye gidebileceğini yazdı. Gazete, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna lideriyle yaptığı görüşme ve içeriği hakkında daha doğrudan bilgi sahibi bir başka istihbarat yetkilisinin de şikayet mektubu sunmaya hazırlandığını iddia etti.

Gazete, Adalet Bakanlığı'nın ortaya çıkan bir iç yazışmasında istihbarat başmüfettişi Michael Atkinson'ın, görgü tanıklarıyla görüştüğü ve Trump'ın telefon konuşmasının ulusal güvenlik riski oluşturabileceği sonucuna vardığını yazdı.

Başmüfettiş Atkinson'un bulguları arasında muhbirin Trump'ın yeniden seçilmesini desteklemediği ayrıntısı da var. Öte yandan Adalet Bakanlığı iç yazışmasına göre telefon görüşmesini doğrudan dinleyecek bir konumda olmayan muhbir, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntıları ikinci elden, adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkililerinden öğrendi.

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