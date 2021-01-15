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  4. ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı

ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı

15.01.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin ederek görevine başlayacağı 20 Ocak sabahı erken saatlerde başkent Washington'dan ayrılacağı iddia edildi.

ABD basınına konuşan üst düzey yetkililer, daha önce Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'ın, tören esnasında da başkent Washington'da olmayacağını bildirdi.

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Yetkililer, Trump'ın törenin yapılacağı gün olan 20 Ocak sabahı erken saatlerde Washington'dan ayrılacağını ve büyük ihtimalle Florida'ya yerleşeceğini kaydetti.

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri Biden'ın kazanmasının ardından seçimlerde hile olduğunu savunmuş ve Biden'ın yemin törenine katılmayacağını belirtmişti.

Trump yanlıları, 6 Ocak'ta seçimlerin tescili için Senato ve Temsilcilerinin ortak oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmış ve olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump'a yönelik azil sürecini başlatmış ve Trump'ın "halkı isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 13 Ocak Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı. (AA)

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