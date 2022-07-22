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ABD basını: Twitter, Elon Musk olmasaydı daha fazla para kazanabilirdi

22.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Sosyal ağ gelirinin yıldan yıla 1.19 milyar dolardan 1.18 milyar dolara düştüğünü söyledi. Şirket, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk'a ise ayrı bir parantez açtı. ABD teknoloji basınında ise Elon Musk'ın işin içinde olmadığı takdirde Twitter'ın son birkaç ay içinde daha fazla para kazanabileceği dile getirildi.

ABD basını: Twitter, Elon Musk olmasaydı daha fazla para kazanabilirdi

Elon Musk'ın Twitter anlaşması büyük ses getirmişti. Ancak Musk, tamamlanmasını beklemeden anlaşmayı feshetme kararı almıştı. Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarılmıştı. Bunun üzerine Twitter çareyi yasal yollara başvurarak dava açmakta bulmuştu. Ancak Elon Musk işin içinde olmasaydı, Twitter son birkaç ay içinde daha fazla para kazanabilir miydi?

%1'LİK BİR DÜŞÜŞ YAŞADI

Twitter, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, platformun geliri yıldan yıla %1'lik bir düşüş yaşadı ve 1,19 milyar dolardan 1,18 milyar dolara düştü. Fakat Twitter, Musk'ı gelir sonuçlarının bir faktörü olarak gösterdi.

Twitter Elon Musk

ELON MUSK OLMASAYDI...

ABD teknoloji basınından The Verge ise haberinde "Elon Musk işin içinde (resmin içinde) olmasaydı Twitter son birkaç ay içinde daha fazla para kazanacaktı." cümlesine yer verdi.

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TWİTTER'IN GELİR SORUNLARI YAŞAMASININ TEK NEDENİ BU DEĞİL

Şirket Musk anlaşmasının yanında, reklam sektöründeki olumsuz esen rüzgarlara da değindi. Ancak "Twitter'ın Elon Musk'a bağlı bir şirket tarafından satın alınmasıyla ilgili belirsizlik" listedeki sorunlardan biri.

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Twitter'ın reklam satış geliri ise genel gelirin düşmesine rağmen artış yaşadı. Ancak şirketin reklam satış gelirlerini rekabet edebilmek adına çok daha hızlı bir şekilde artırması şart.

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Elon Musk
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