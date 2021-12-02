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ABD basını yazdı! Apple'da iPhone sorunu

02.12.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD basınında yer alan bir habere göre, teknoloji devi Apple, çok farklı bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Görünüşe bakılırsa, iPhone 13 serisine olan talep yavaşladı.

ABD basını yazdı! Apple'da iPhone sorunu

Apple, iPhone 13 ailesi geçtiğimiz eylül ayında tanıttı. Yeni iPhone'lar, dikkat çekici özelliklerle geldi. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşan seri, kısa sürede pek çok ülkede tüketicilerle buluştu. Fakat ABD'den gelen bir habere göre Apple, iPhone 13'te farklı bir sorun ile karşı karşıya.

iPHONE 13'E TALEP AZALDI

Bloomberg'in haberine göre, Apple, tedarikçilerine iPhone 13 serisine olan talebin yavaşladığını bildirdi. Konuya aşina olan kişiler, bazı tüketicilerin bulması zor olan ürünü almaktan vazgeçtiklerinin sinyalini verdi.

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TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Daha önce Apple, devam eden ve otomobilden teknolojiye birçok sektörü vuran yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle bu yıl için iPhone üretim tahminlerini 90 milyondan 80 milyona düşürmüştü. Gelecek yıl bu eksikliğin çoğunun telafi edilmesi bekleniyordu. Fakat şirket şimdi tedarikçilerine bu siparişlerin gerçekleşmeyebileceğini bildiriyor.

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Devam eden zorluklara rağmen, analistler Apple'ın rekor bir tatil sezonu geçirmesini öngörüyor. Ayrıca şirketin dördüncü çeyrekte satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık bir artışla 117 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

TÜKETİCİLER BİR SONRAKİ iPHONE'U BEKLİYOR

Haberde, iPhone 13 serisinin tamamen yeni bir tasarıma sahip olan iPhone 12'nin mütevazı bir güncellemesi olarak kabul edildiğinden bahsedilirken, 2022 model iPhone'da daha büyük değişikliklerin beklendiği ve bunun da bazı tüketicilerin sonraki iPhone modelini beklemeleri için bir neden olduğu aktarılıyor.

Apple, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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