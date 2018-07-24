ABD basını yazdı! Nusret'in büyük başarısı

35 yaşındaki işadamı, New York Post’un hazırladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesine girerek şaşırttı...

Nusret'in büyük başarısı

1 / 9 Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, işindeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da ABD basınının ilgisini çekti.

2 / 9 YILDIZLARLA AYNI LİSTEDE Haberde övgü dolu sözlerle bahsedilen Gökçe, neden evlenmediği sorulduğunda ise işiyle evli olduğunu söyledi. İstanbul, Bodrum, New York ve Dubai'deki restoranları arasında mekik dokuyan Gökçe, ekledi:

3 / 9 "Çok fazla çalışıyorum. Bazen aileme bile yeterli vakti ayıramıyorum. Bu yüzden kız arkadaş için de zamanım yok.".

4 / 9 Haberde 'Mutfağın en seksisi' diye tanıtılan Gökçe'nin yer aldığı listede güzel yıldız Jennifer Aniston'la boşanmak üzere olan 46 yaşındaki aktör Justin Theroux da var.

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