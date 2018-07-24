MAGAZİN

ABD basını yazdı! Nusret'in büyük başarısı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

Nusret Gökçe başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dünyada gündem oldu.

35 yaşındaki işadamı, New York Post’un hazırladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesine girerek şaşırttı...

Nusret'in büyük başarısı

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Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, işindeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da ABD basınının ilgisini çekti.
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YILDIZLARLA AYNI LİSTEDE

YILDIZLARLA AYNI LİSTEDE
Haberde övgü dolu sözlerle bahsedilen Gökçe, neden evlenmediği sorulduğunda ise işiyle evli olduğunu söyledi. İstanbul, Bodrum, New York ve Dubai'deki restoranları arasında mekik dokuyan Gökçe, ekledi:
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"Çok fazla çalışıyorum. Bazen aileme bile yeterli vakti ayıramıyorum. Bu yüzden kız arkadaş için de zamanım yok.".
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Haberde 'Mutfağın en seksisi' diye tanıtılan Gökçe'nin yer aldığı listede güzel yıldız Jennifer Aniston'la boşanmak üzere olan 46 yaşındaki aktör Justin Theroux da var.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bulaşıkçılıktan nereye geldi. helal olsun allah yürü ya kulum demiş
karizma :)
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