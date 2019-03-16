NEW YORK/ WASHINGTON (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının yankıları devam ederken, ABD basınının haberlerinde "terör" ve "İslamofobi" ifadelerini kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

ABD'nin en etkili yayın organlarından New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ve CNN gibi kuruluşlar, "terör", "terörist" ya da "terörizm" gibi ifadeleri kullanmaktan kaçındı.

New York Times, saldırıyı yapan terörist için "şüpheli", "silahlı kişi" ifadelerini kullanırken, Washington Post da "silahlı saldırgan" demekle yetindi.

CNN ve Wall Street Journal gazetesi de diğer kuruluşlarla benzer kelimeler kullanarak, "terörist" ifadesini kullanmamayı seçti.

- "İslamofobi" tanımını kullanmadılar

ABD basını saldırıyı, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin yaşamını yitirdiği bir terör saldırısı gibi göstermek yerine, ABD'de neredeyse her gün yaşanan "silahlı saldırılardan" birisiymiş gibi gösterdi.

Yeni Zelanda'daki saldırı konusunda ülkede yazılan haberlerde dikkati çeken bir diğer husus da "İslamofobi" konusuna neredeyse hiç değinilmemesi oldu.