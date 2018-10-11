ABD Basınında Brunson Davası Öncesinde ‘Anlaşma’ İddiası

Amerika ve Türkiye arasında uzun süredir gerilim konusu olan ve İzmir’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson’un duruşması öncesinde Amerikan yayın kuruluşu NBC’den bir iddia geldi. NBC’ye göre Türkiye ve Amerika Brunson'ın serbest kalması için gizli anlaşmaya vardı.
Kanalın iki Trump yönetimi yetkilisine dayandırdığı habere göre Beyaz Saray Brunson’ın önümüzdeki günlerde serbest kalmasını bekliyor. Anlaşmanın ayrıntıları net değil ama Brunson'ın serbest kalması karşılığında Türkiye üzerindeki ekonomik baskının gevşetilmesi söz konusu.
Amerika ve Türkiye’nin Brunson konusunda gizli anlaşmaya vardığı haberi üzerine Türk Lirası yüzde 2 değer kazandı.
NBC’nin haberine ilişkin Beyaz Saray’dan bir yorum gelmedi. NBC’nin haberine göre Trump yönetimi içersinde varılan anlaşmanın ne kadar nihai olduğuna ilişkin bazı şüpheler var. Üst düzey bir yetkili Türkiye’nin aylar önce de benzer bir anlaşmaya yakın olduğunu ifade etti.
Washington Post gazetesi ise Cuma günü yapılacak duruşma öncesinde, ABD saatiyle öğle saatlerinde yayımladığı haberde, Trump Yönetiminin Brunson’ın duruşma sonrası serbest bırakılacağı konusunda “ihtiyatlı bir iyimserliğe” sahip olduğu belirtildi.
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