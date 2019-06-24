ABD basınında İstanbul seçimi: 'Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldı'

Amerikan gazeteleri, Ekrem İmamoğlu'nun Pazar günü tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 31 Mart'a kıyasla çok büyük farkla kazanmasına sayfalarında geniş yer ayırdı. New York Times'a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldı". Wall Street Journal ise "Bu sonuç iktidar partisindeki sorunları gözler önüne serdi" diyor. New York gazetesi, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İstanbul'daki seçimlerin tekrarında can acıtıcı bir yenilgi aldı" başlıklı haberinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldığını" söylüyor. Gazete, "Erdoğan ve partisinin İstanbul'daki 25 yıllık hâkimiyetinin sona erdiğini, karşıtlarının bu sonuçla cumhurbaşkanının yenilmezlik aurasının zarar gördüğünü ve 16 yıllık iktidarının zayıfladığını" söylediğini aktarıyor. New York Times yenilginin, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği G20 Zirvesi öncesi Erdoğan'ın konumunu ABD ve diğer ülkelerle ilişkilerin gergin olduğu bir ortamda zayıflattığını savunuyor.

Gazete, Erdoğan'ın seçim sonuçlarını kabul ettiği Twitter mesajlarında da, gündemi seçimin ötesine taşımaya çalıştığını katılacağı uluslararası toplantılara dikkat çektiğini vurguluyor. "Erdoğan'ın İstanbul'daki bir işçi sınıfı mahallede büyüyüp, siyasi kariyerine 1990'larda popüler ve enerjik bir belediye başkanı olarak başladığını" vurgulayan gazete, "kentin o günden bu yana partisinin elinde kaldığını, kenti büyük altyapı projeleriyle ve büyük bir cami, gökdelenler ve büyüyen banliyölerin de aralarında bulunduğu, imzasını taşıyan büyük inşaatlarla dönüştürdüğünü" söylüyor. Ancak gazete, Erdoğan'ın "büyük ölçüde kent sakinlerine hizmet götürmesinden kaynaklanan popülerliğinin son yıllarda inşaat patlamasının yavaşlaması ve büyüme bu yılın başlarında biraz düzelse de, ekonominin durgunluğa girmesiyle azaldığını" belirtiyor. New York Times, işsizliğin ve enflasyonun da Türk seçmenleri öfkelendirdiğini ve Erdoğan'ın aralarında başkent Ankara'nın da bulunduğu büyük kentleri kaybetmesine yol açtığını ifade ediyor.

İmamoğlu'nun zafer konuşmasını ve 31 Mart'tan sonraki süreci özetleyen gazete, uzmanların yenilginin Erdoğan'ın imajı ve prestijine bir darbe olmasının yanı sıra, pratik sonuçları da olacağını söylediği kaydediliyor. Gazete şöyle devam ediyor; "İmamoğlu, savaşçı ruhuyla tanınan Karadeniz bölgesinden gelmesi ve cana yakın, enerjik tavrıyla Erdoğan'ın gençliğiyle kıyaslanıyordu. Hükümet partisinden duyulan bıkkınlık, yolsuzluk ve kayırmacılık şikayetlerini dikkate alan İmamoğlu temiz ve herkesi kucaklayan bir yönetim vaadiyle seçmenleri kazandı" 'Erdoğan için can acıtıcı bir yenilgi' Wall Street Journal gazetesinin, İmamoğlu'nun seçim galibiyetini duyuran haberinde de, bu sonucun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın megakentteki çeyrek asırlık hakimiyetine son verdiğini ve uzun süredir siyaset sahnesine hakim olan iktidar partisindeki sorunları gözler önüne serdiğini" söylüyor. Gazete, Mart'taki seçimlerde Ankara'nın kaybedilmesine eklenen sonuçların, tekrarlanan seçimler öncesi AKP adayı için sayısız miting düzenleyen Erdoğan için "can acıtıcı bir yenilgi olduğunu" ifade ediyor. Wall Street Journal, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı süresinin 2023'te sona ereceğini ve milliyetçi müttefikiyle birlikte meclis çoğunluğu bulunduğunu söylüyor.