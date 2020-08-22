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ABD basınında yeni iddia: Vuhanlı yetkililer, koronavirüsü haftalarca Pekin yönetiminden gizledi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2020 00:58 | Son Güncelleme

ABD istihbaratının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştığı iddia edildi.

ABD basınında yeni iddia: Vuhanlı yetkililer, koronavirüsü haftalarca Pekin yönetiminden gizledi

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, salgının ilk döneminde Vuhanlı yetkililerin Kovid-19 hakkında Pekin yönetimini haberdar etmediğine dair sonuca ulaştı.

Ayrıca, istihbarat raporları, Çin hükümetinin virüsü öğrendikten sonra salgının gerçek boyutları hakkında diğer ülkelerin bilgilendirilmesini engellediğini de kaydetti.

CNN'e konuşan yetkililer, ABD istihbaratının Kovid-19'un kaynağına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiğini ancak, yerel yetkililerin salgını "örtbas ettiğine" dair, "şüphe götürmez" delilleri olduğunu vurguladı.

(AA)


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