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ABD basınından bomba iddia: Brunson konusunda anlaşma tamam

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 21:10 | Son Güncelleme

NBC News kanalının aktardığı son dakika bilgisine göre ABD ile Türkiye rahip Brunson'ın serbest kalması konusunda anlaştı.

ABD basınından bomba iddia: Brunson konusunda anlaşma tamam

NBC News'in iddiasına göre ABD ile Türkiye rahip Brunson'ın serbest kalması konusunda anlaştı. Beyaz Saray iki yıl aranın ardından Brunson'ın ABD'ye geri dönmesini bekliyor.

'BAZI SUÇLAMALAR DÜŞÜRÜLDÜKTEN SONRA SERBEST BIRAKILACAK'

Haberde "Brunson'un bir sonraki mahkeme duruşmasında kendisine verilen bazı suçlamalar düşüldükten sonra serbest bırakılması bekleniyor" ifadesine yer verildi. Anlaşmanın detaylarının henüz netleşmediği de haberde belirtildi.

Brunson'ın duruşması 12 Ekim Cuma günü (yarın) görülecek.

AVUKATI EV HAPSİNİN SONLANDIRILMASINI BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD'li pastör Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline yönelik uygulanan ev hapsinin cuma günü görülecek duruşmada sonlandırılmasını beklediklerini belirtmişti.

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