ABD basınından bomba iddia: Brunson konusunda anlaşma tamam

NBC News'in iddiasına göre ABD ile Türkiye rahip Brunson'ın serbest kalması konusunda anlaştı. Beyaz Saray iki yıl aranın ardından Brunson'ın ABD'ye geri dönmesini bekliyor.
Haberde "Brunson'un bir sonraki mahkeme duruşmasında kendisine verilen bazı suçlamalar düşüldükten sonra serbest bırakılması bekleniyor" ifadesine yer verildi. Anlaşmanın detaylarının henüz netleşmediği de haberde belirtildi.
Brunson'ın duruşması 12 Ekim Cuma günü (yarın) görülecek.
ABD'li pastör Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline yönelik uygulanan ev hapsinin cuma günü görülecek duruşmada sonlandırılmasını beklediklerini belirtmişti.
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