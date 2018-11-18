ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Mısırlı kadın, Washington Post'la Kaşıkçı ile olan mesajlaşmalarını ve düğün töreninin de içerisinde olduğu bazı fotoğrafları paylaştı. Törenin, Washington'da yapıldığı kaydedildi. Kaşıkçı ailesi üyeleri konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

CENGİZ: CEMAL BANA HİÇ BAHSETMEDİ

Gazetenin telefonla ulaştığı Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Cemal bana bu kadından hiç bahsetmedi. İnsanların Cemal'le ilgili sahip olduğu düşünceleri neden değiştirmeye çalışıyor? Ne istiyor? Bunun Cemal'i kötülemek ve itibarını sarsmak için bir girişim olduğundan şüpheleniyorum" ifadelerini kullandı.

H. Atr'ın Kaşıkçı'nın meşru eşi olduğunu kanıtlaması durumunda, Kaşıkçı ailesinin Suudi Arabistan'dan alacağı herhangi bir tazminattan pay alabileceği belirtiliyor. Ancak Atr'ın öne sürdüğü evliliğin yasal pozisyonu da tartışmalı bir durumda. Atr, evlilik fotoğrafları ve diğer kanıtları Ortadoğu'daki bir ülkede bulunan Suudi Arabistan ve Türkiye konsolosluklarına teslim ettiğini belirtti. Washington Post bu fotoğraflardan bazılarının bu hafta içerisinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı destekleyen Twitter hesaplarından paylaşıldığına dikkat çekti.