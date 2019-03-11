HABER

ABD basınından bomba iddia! Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2019 00:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'ye sunacağı 2020 bütçesinde, ABD-Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar ve diğer masraflar için 8,6 milyar dolar ödenek isteyeceği iddia edildi.

ABD basınından bomba iddia! Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

ABD medyasında yer alan ve Trump yönetimine yakın bazı yetkililerin kaynak gösterildiği haberde, Trump'ın hafta içinde sınır güvenliği kapsamında Kongre'ye yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

Habere göre, Trump'ın, 8,6 milyar dolarlık ödeneğin 5 milyar dolarını duvar inşası için İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinden, 3,6 milyar dolarını ise sınıra kurulması planlanan askeri yapılar için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden almayı planladığı ileri sürüldü.

Ayrıca, bütçe teklifi içinde sınır güvenliğine takviye olarak 2 bin 800 güvenlik görevlisi ve göçmenlik işlerini hızlandırmak için 100 göçmenlik hakiminin istihdam edilmesinin de yer aldığı belirtildi.

İddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat azınlık lideri Charles Schumer, söz konusu bütçe teklifinin mantıklı olmadığını kaydetti.

Açıklamada, "Başkan Trump, Meksika tarafından ödeneceğini söylediği pahalı ve etkisiz duvar için hükümeti kapatarak, milyonlarca Amerikalıya acı çektirdi ve büyük bir kaosa sebep oldu. Kongre, duvarı finanse etmeyi reddedince yenilgiyi kabul edip, hükümeti yeniden açmak zorunda kaldı. Bunu tekrar denerse aynı şey tekrarlanacak. Umarız dersini almıştır." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın isteyeceği rakamın, Kongre'nin son 2 yılda sınır projeleri için ayırdığı bütçenin 6 katı olması dikkat çekti. Söz konusu 2020 bütçesinin ise 1 Ekim'den önce Kongre'den geçmesi gerekiyor aksi durumda hükümetin yeniden kapanması gündeme gelecek. (AA)

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Bolton: ‘Kuzey Kore’yi Sürekli İzliyoruz’Bolton: ‘Kuzey Kore’yi Sürekli İzliyoruz’
Tedavi görüyordu! Ve döndü...Tedavi görüyordu! Ve döndü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Meksika

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ülkesine döndü

Tedavi görüyordu! Ve döndü...

Dışişleri'nden Etiyopya'da düşen uçakla ilgili açıklama

Düşen uçakla ilgili Türkiye'den açıklama

Son 13 ayda 9 büyük kaza! Çok acı rapor: Ölü sayısı...

Son 13 ayda 9 büyük kaza! Çok acı rapor: Ölü sayısı...

Fiji'de 6.2 büyüklüğünde deprem

'Pasifik Ateş Çemberi'nde deprem!

Son dakika: Etiyopya Havayolları'na ait 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

38 yıllık Şilili Türkler'e yol gösteriyor

38 yıllık Şilili Türkler''e yol gösteriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.