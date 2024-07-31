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ABD basınından çarpıcı iddia! Hamaney emri verdi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.07.2024 23:49
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İsrail'in Tahran'da Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından, "İran topraklarında dökülen kanının intikamını almayı görev biliyoruz" açıklaması yapan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'e doğrudan saldırılması emrini verdiği iddia edildi.

ABD basınından çarpıcı iddia! Hamaney emri verdi

İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tansiyon yükseldi. ABD basınının aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu 3 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi.

EMİR ACİL TOPLANTISINDA VERİLDİ!

Haberlerde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarıldı.

NYT, iddiasını, ikisi Devrim Muhafızları'ndan olan üç İranlı yetkiliye dayandırdığını belirtti.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Heniyye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

CENAZE TÖRENİ DOHA'DA!

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath haber kanalının haberine göre, Haniye'nin cenazesi Perşembe günü Tahran'da yapılacak cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya getirilecek.

Haniye, 2019'dan bu yana Doha'da yaşıyordu.

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