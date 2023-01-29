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ABD basınından çarpıcı iddia! "İran'daki İHA saldırısını İsrail yaptı"

29.01.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın İsfahan şehrindeki askeri tesise yönelik saldırıya ilişkin, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gazetede yer alan habere göre, İran'da İHA'lar tarafından gerçekleştirilen hava saldırısını İsrail'in yaptığı bildirildi.

ABD basınından çarpıcı iddia! "İran'daki İHA saldırısını İsrail yaptı"

The Wall Street Journal gazetesi, İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'ın İsfahan şehrinde İHA'larla İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasını hedef aldı.

İranlı yetkililer ise hava savunma sistemlerinin mühimmat fabrikasını hedef alan "saldırı girişimini" savuşturduğunu ve 2 İHA'nın imha edildiğini, birinin ise düşürüldüğünü açıkladı.

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İran tarafı, İHA'ların patlaması sonucu fabrikanın çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirerek, "Bu tür eylemler, uzmanlarımızın barışçıl nükleer ilerleme konusundaki kararlılığını ve niyetini etkileyemez." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, söz konusu saldırının, 2009'dan 2021'e kadar İran'a yönelik bir dizi operasyona izin veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki yeni aşırı sağ koalisyon hükümeti altında gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydediliyor.

NE OLMUŞTU?

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.

İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, dün akşam saatlerinde İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ve diğer bölgesel meseleler hakkındaki ABD-İsrail müzakerelerini sürdürmek için pazartesi günü İsrail'e gitmesi planlanıyor. (AA)

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İran Rusya abd

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